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Эколог Бобра рассказала о последствиях перекрытия Киевом Северо-Крымского канала
Общество
Эколог Бобра рассказала о последствиях перекрытия Киевом Северо-Крымского канала
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра рассказала в комментарии ФАН, как на экологию Крымского полуострова повлияло перекрытие Северо-Крымского канала (СКК) и о каких процессах можно говорить спустя почти восемь лет после этого шага Киева.

В апреле 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, из-за чего полуостров лишился такой отрасли, как рисоводство. Также сильно пострадало сельское хозяйство, поскольку на него расходовалось более 85% всей воды, поступающей по СКК. Канал до сих пор перекрыт, однако местные жители и сам полуостров уже подстроились под новые реалии.

«Нельзя сказать повлияло или совсем не повлияло это на экологию, поскольку с 70-х годов в целом водный баланс территории Крыма стал совершенно иным. Сюда начала поступать вода по Северо-Крымскому каналу для промышленных нужд, сельского хозяйства и другого.

Прошло уже достаточно времени, чтобы на полуострове сформировался, по сути, новый водный баланс. Под него подстроились все экосистемы, ландшафты республики как естественные, так и антропогенные — например, сельскохозяйственные поля и дорожные трассы. Поэтому нельзя сказать, что природные ландшафты или системы ничего не испытали от перекрытия СКК, то есть эффект есть», — заявила Татьяна Бобра.

Эколог Бобра пояснила, как на Крым повлияло перекрытие Украиной Северо-Крымского канала
Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

При этом эксперт отметила, что когда в 1971 году был построен Северо-Крымский канал, то природа полуострова тоже испытала экологический стресс, потому что в Крым пришла вода, которая не свойственна для зональных условий и ландшафтов республики.

«Точно так же произошло и сейчас, когда канал был перекрыт в 2014 году. Конечно, ранее приспособившиеся природные и хозяйственные системы испытали определенный экологический стресс. И этому есть свои последствия. Однако если посмотреть немного через другую призму на все это, то мы можем сегодня сказать, что природа Крыма возвращается или восстанавливает свой первостепенный внешний вид, который был до того, как сюда пришла большая вода.

Безусловно, здесь накладываются процессы еще глобального изменения климата, которые прежде всего будут проявляться в крымском регионе в том плане, что будет становиться все теплее и суше. Поэтому надо скорее рассматривать эти экологические проблемы и их последствия. На мой взгляд, в Крыму и целом в России должна появиться некая климатическая стратегия по глобальным изменениям климата. И она должна быть рассчитана как минимум на 30-50 лет», — отметила собеседница издания.

Татьяна Бобра входит в состав научного экологического сообщества, которое тщательно анализируют любой инвестиционный проект, заходящий в Крым. Просчитываются и взвешиваются все возможные негативные последствия каждого проекта для экологической ситуации. Всегда ищется разумный компромисс между водным природопользованием и возможными последствиями.

Ранее тяжелая техника начала очищать реки Ялты от накопившегося в июньский потоп мусора. В ночь с 17 на 18 июня в горных районах и самой курортной столицы Крыма выпали три месячных нормы осадков.

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