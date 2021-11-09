Работодатели Крыма готовы предоставить сотрудникам отгулы и премии ради вакцинации



Работодателям Крыма порекомендовали освобождать сотрудников от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы при вакцинации от коронавируса. Такое обращение выпустили стороны социального партнерства РК.

В комментарии ФАН председатель союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова пояснила цель данного обращения к работодателям.

По словам председателя, обращение приняли из-за того, что коронавирусную инфекцию пока не удается остановить и болезнь остается опасным фактором для жизни и здоровья граждан, а также возможности осуществлять трудовые процессы.

«Конечно, мы как профсоюзы понимаем, что обращение носит рекомендательный характер. Но при этом считаем, что эту норму можно заложить как гарантии, действующие по аналогии с теми днями оплачиваемого отпуска, которые даются работнику при сдаче крови донором. Сотрудник предоставляет документ о сдаче крови, и ему выделяют два дополнительно оплачиваемых дня отпуска. Вот по этой аналогии мы приняли такое обращение», — подчеркнула Надежда Краденова.

Федеральное агентство новостей /

Общая позиция профсоюзов сегодня такова: вакцинация ― очень важный процесс и должна проводиться обязательно как минимум для той категории граждан, кто предоставляет определенные услуги и общается с населением. Ведь вакцинация, говорит специалист, ― необходимая санитарная норма для осуществления трудовой деятельности, а за этим стоит возможность сотрудников работать и обеспечивать свои семьи.

«Если мы хотим, чтобы работала экономика, чтобы была безопасная среда на предприятиях, нужна вакцинация. Мы с 9 ноября начинаем выезжать в крупные города и районы республики, где будем проводить информационные акции с участием молодежи о необходимости и значимости вакцинирования», — рассказала председатель союза.

Она подчеркнула, что в «Федерацию независимых профсоюзов Крыма» поступали и поступают многочисленные обращения о том, что люди остались без работы из-за пандемии. И сейчас становится ясно, что если не остановить волну коронавируса, то это повлечет и остановку предприятий, и потерю рабочих мест гражданами.

«Конечно, там, где была неформальная занятость, неоформленные трудовые отношения, люди просто остались без средств к существованию. Куда они пойдут? Какую работу найдут? Работодатели должны понимать: чтобы люди работали и работала экономика, нужно вакцинироваться», — сказала специалист.

Невские Новости / Саша Берг

При этом, по словам Надежды Краденовой, два дня оплачиваемых выходных могут являться как стимулирующими и выступать в качестве своеобразного бонуса, так и возможностью для восстановления здоровья в случае каких-то осложнений после прививки.

«Мы как профсоюзы стоим на том, чтобы это предложение носило не рекомендательный характер, а было заложено в Трудовом кодексе. Вероятнее всего, со своей стороны будем выступать именно с этой инициативой, чтобы никто из работодателей не мог манипулировать или в своих целях не предоставлять работнику эти дни вопреки кодексу», — говорит Надежда Краденова.

Она рассказала, что еще до принятия обращения и до поручений президента многие работодатели в Республике Крым самостоятельно принимали изменения и дополнения к коллективному договору, а также предусматривали новые льготы и гарантии для тех, кто вакцинировался. Кто-то материально стимулировал работников, кто-то ― давал дополнительные дни отдыха и тем самым обеспечил высокий процент вакцинированных граждан.

«Там, где обеспечено социальное партнерство, там, где есть коллективные договоры, там будет все проходить в рамках закона. Там не будет никаких сбоев в работе, никаких нежелательных акций, которые влияют на рабочий процесс и на стабильность в регионе. Там все решается в рамках договорных отношений», — констатировала председатель «Федерации независимых профсоюзов Крыма».

О том, что крупные предприятия Крыма готовы разными мерами поощрять вакцинацию, говорят и прошлые решения некоторых заводов. Так, в октябре работникам завода «Крымский титан» в Армянске пообещали выплатить по 2000 рублей в случае предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса. Подобная мера была принята и на заводе «Крымхлеб»: там привитые рабочие тоже получали премию.

Вместе с этим, как рассказал ФАН ялтинский местный предприниматель Арсен, у которого есть несколько продуктовых точек в городе, он хоть и не заставлял работников делать прививки, но предупредил, что работать у него смогут только вакцинированные сотрудники. В итоге коллектив остался почти в полном составе и все уже получили оба компонента вакцины.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после режима нерабочих дней. Число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 снизилось на 15%.