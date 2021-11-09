Алексей Леонков объяснил, почему Крым важен для России с военной точки зрения

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал ФАН, почему Россия уделяет больше всего внимания Южному военному округу (ЮВО) в плане перевооружения. Также военный эксперт объяснил, как воссоединение Крыма с РФ повысило обороноспособность страны.

Ранее командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников сообщил, что ЮВО оснащен новейшими видами вооружения на 71%, что является самым высоким показателем среди других ВО страны. Кроме того, он добавил, что в Крым готовятся заступить расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь».

«Это связано с определенными обстоятельствами, которые складываются у нас на южном фланге, — нас там беспокоит не только блок НАТО, но и три горячие точки, которые находятся в разной степени стабильности: Молдавия, Грузия и Украина с конфликтом в Донбассе. То есть провокации с этих территорий могут быть различные, к тому же Украину постоянно подталкивают на некое вооруженное противостояние с Россией. При этом Киев все время заявляет, что у него вроде появилось новое средство воздушного нападения, которым он якобы будет бить по нашим городам и территориям как на Крымском полуострове, так и в Ростовской, Воронежской и других областях. Понятное дело, что такого рода заявления не остаются без внимания», — сказал Алексей Леонков.

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Кроме того, в последнее время увеличилась активность сил НАТО в Черном море, а также количество провокаций в воздушном пространстве акватории моря, что тоже надо учитывать, добавил военный эксперт. В связи с этим гиперзвуковые комплексы «Кинжал» в первую очередь встали на боевое дежурство в Южном военном округе.

«Также Черноморский флот один из первых получил современные дизельные подводные лодки, которые имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр» — они могут действовать как по надводным, так и подводным целям. Там же базируются и малые ракетные корабли, то есть мы южному флангу придали особое значение, это было сделано неспроста. Следующий по оснащенности у нас — это Западный военный округ. Сейчас его оснащенность ведется в плановом порядке и будет проходить с учетом возможностей нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, ведь недавно была подписана новая военная доктрина Союзного государства», — сказал редактор журнала «Арсенал Отечества».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Также эксперт объяснил, чем стратегически важен Крымский полуостров для России. Леонков отметил, что если смотреть с военной точки зрения, то РФ вернула территорию, которую сразу же укрепила всеми средствами вооружения и военной техникой.

«На полуострове есть представители сухопутных войск, противовоздушной обороны, ВВС, комплексы береговой обороны, а также Черноморский флот. То есть это позволило нам, скажем так, расширить военное присутствие в акватории Черного моря и прилегающих к ним территорий. Понятное дело, что Крым хотели иметь в своем арсенале другие государства из блока НАТО. Тогда бы расклад сил был бы совершенно другой, поскольку полуостров — это такая уникальная территориальная единица, которая позволяет контролировать всю южную часть России, а также часть Ближнего Востока и Восточное Средиземноморье», — заявил военный эксперт.

Именно поэтому вокруг Крыма и поднимается столько шума. При этом Алексей Леонков подчеркнул, что наша страна вернула территорию, которая была исторически российская, и отдавать полуостров РФ никому не намерена.

Напомним, ранее капитан I ранга Сергей Горбачев рассказал об истинных целях учений НАТО в Черном море. Эксперт обратил внимание, что укрепление Альянса в Черноморском регионе происходит по нарастающей.