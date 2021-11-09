Экономист Реутов усомнился, что цены на продукты в магазинах Крыма снизятся на 20%

Директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов рассказал в комментарии ФАН, почему говорить о снижении цен на сельхозпродукцию на 20% в Крыму в связи со строительством оптово-распределительного центра (ОРЦ) пока рано.

Накануне под Симферополем дали старт строительству ОРЦ. Инвестором выступает предприятие ООО «ПУД», который вложит в проект 6 млрд рублей, для крымчан создадут более 1200 рабочих мест. Сам объект появится летом 2023 года.

В ходе открытия директор ООО «ПУД» Артем Спиваков заявил, что ввод в эксплуатацию крупнейшего в Крыму ОРЦ позволит снизить розничные цены на сельхозпродукцию примерно на 20% за счет уменьшения числа посредников и розничной цены на свежую продукцию.

В комментарии ФАН Виктор Реутов рассказал, что пока рано говорить о снижении цен, так как строительство ОРЦ только началось. Эксперт пояснил, что подобных центров на полуострове должно быть несколько, чтобы вопрос решался комплексно.

«Чтобы стабилизировать ситуацию с ценами, таких центров в Крыму должно быть как минимум три. В восточной части республики, в центре под Симферополем и в западной части Крыма. Это позволит контролировать ситуацию с поставками. То, что началось строительство, — очень хороший знак», — говорит Виктор Реутов.

Пресс-служба правительства Мурманской области /

При этом, как подчеркивает специалист, делать громкие заявления по поводу снижения цен на 20% рано: сейчас экономика подвержена мировым ценовым колебаниям как никогда раньше.

«Индекс цен на продовольствие в мире на данный момент самый высокий за последние 40 лет. Поэтому говорить о том, что этот центр позволит снизить цены на 20% в Крыму, пока не стоит. С другой стороны, конечно, снизятся издержки, темпы роста как-то можно будет взять под контроль», — подчеркивает эксперт.

По мнению экономиста, благодаря тому, что в ООО «ПУД» сельхозпродукция будет дешевле за счет наличия ОРЦ, конкуренты начнут снижать цены у себя.

«Это не должно быть делом одной торговой сети, больше нужен региональный результат. В целом же мы будем меньше подвержены дефициту продукции в Крыму, соответственно, цены буду более предсказуемы», — добавил Виктор Реутов.

Ранее председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев в комментарии ФАН объяснил, насколько строительство оптово-распределительного центра в Крыму является необходимой мерой.