Председатель молодежного совета при главе Нахимовского ВМО в Севастополе Иван Рева рассказал ФАН, как на Украине действуют двойные стандарты в отношении спортсменов.

Он отметил, что недавно украинский политический активист Сергей Стерненко в своих соцсетях требовал посадить киберспортсмена Александра Костылева за любовь к «российским оккупантам» (слова Стерненко), поскольку тот назвал Крым частью РФ во время одного из стримов.

Рева обратил внимание, что больше активист не пишет по этому поводу, так как ему попросту нечего сказать, ведь недавно спортсмен выиграл чемпионат мира по CS:GO и везет миллион долларов призовых, чем уже похвастался уже президент Владимир Зеленский.

Prt Scr instagram.com / @zelenskiy_official

«Если раньше жители России как-то удивлялись двойным стандартам на Украине, то сейчас такого нет. Их применяют всегда, это стало неотъемлемой частью украинских политиков. Самый поразительный момент, на мой взгляд, — травля своих же спортсменов. Взять в пример того же Александра Усика. Боксер выходит в ринг с украинским флагом под украинскую песню, приносит победу своему государству и получает в ответ травлю от своих СМИ. Даже его недавний поединок отказались транслировать украинские каналы. Мои знакомые из Киева смотрели бой на «РЕН ТВ». Просто шок. Зато после той победы Владимир Зеленский написал пост, заявив, что он гордится Александром Усиком. И какое отношение у такого знаменитого спортсмена должно быть к своей власти? Чего они этим пытаются добиться?» — отметил собеседник издания.

Pr Scr instagram.com / @usykaa

Иван Рева напомнил, что Украина хочет якобы «вернуть» Крым, но при этом ей не нужны его жители.

«Радикалы мне под роликами в TikTok пишут, что когда они якобы вернут Крым и Севастополь, то таких, как я, попросту уничтожат. И такой способ общения с людьми у них является нормальным. Какой адекватный человек захочет возвращаться на Украину после таких заявлений? И если бы так говорили только радикалы... Но и депутаты Верховной рады придерживаются такого мнения. Украинская пропаганда по отношению к России производится потому, что у них нет людей, которые смогли бы грамотно организовать политику государства. Возможно, такие люди и есть, но им не дают этого сделать. Они потеряли нить, когда могли контролировать националистов, а сейчас эти националисты контролируют их», — заявил Рева.

Председатель молодежного совета при главе Нахимовского ВМО в Севастополе добавил, что когда украинским националистам платили деньги, то те выступали за Зеленского, а когда перестали их финансировать, тогда они направились к офису президента с плакатами, на которых было написано «Клоун, выходи».

Также Иван Рева напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Зеленский «отдал свою страну под полное внешнее управление, а ключевые вопросы для Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, частично — в Париже и Берлине». По мнению собеседника ФАН, из этого можно сделать вывод, что антироссийская пропаганда выгодна больше не Украине, а США, поскольку им нужна информационная война.

Напомним, ранее публицист Константин Кеворкян объяснил, как Украина помогает России развивать Крым. Эксперт отметил, что Киев постоянно пытается вставить крымский вопрос в международную повестку.