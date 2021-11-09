Один из старейших приютов Крыма для животных: как работает «Ковчег» в Ялте



Уже много лет в Ялте работает приют для бездомных животных «Ковчег». Корреспондент ФАН пообщался с его руководителем Анной Сергеевой и узнал, чем живет организация, как помогает хвостатым и какая помощь нужна самим волонтерам.

«Ковчег» официально был учрежден в 2004 году энтузиастами города. В основном это была творческая интеллигенция: учителя, поэты, художники, музыканты.

Изначально активисты проводили лекции и рассказывали о гуманном отношении к животным, а в 2010 году решили переложить теоретическую работу в практическое поле — они открыли приют для бездомных животных.

vk.com / ОО

Земля, где находится «Ковчег», принадлежит городу, ее местные власти предоставляют в аренду бесплатно. В 2015 году частный инвестор, меценат Ялты, построил приют.

«У нас теперь есть каменные вольеры, железные крыши. Собак не жарит солнце, не пробирается дождь», — рассказывает Анна Сергеева.

Собеседница ФАН отмечает, что, к сожалению, приютить всех бездомных животных они не могут.

«Об этом даже речи не идет. Мы по многим позициям не можем охватить всех животных, так как приют частный. Коллектив, выполняющий работу, делает это исключительно на собственные средства. [...] Животное не может само себя спасти, тем более если оно относится к животному-компаньону: это кошки и собаки, которые были одомашнены более 10 тысяч лет назад. Они нам тогда понадобились, чтобы охранять наши стада, разминировать поля на войне, помогать на охоте, а теперь во всем этом нужда почти отпала. Уровень морали в обществе просто за гранью. Не ведется работа с молодежью, не рассказывается о том, что нужно быть гуманными по отношению к животным», — поясняет волонтер.

vk.com / ОО

Как животные оказываются в приюте

Анна Сергеева рассказала о ситуациях, при которых животные попадают в приют.

«У нас четыре основных источника поступления животных в приют. Выброшенные домашние животные — самый большой и объемный, самый чудовищный путь попадания животных к нам. Происходит подобное от несовершенства законодательства, потому что не наказываются такие поступки. В законодательстве РФ не предусмотрена ответственность за то, что человек выбросил свое животное», — рассказывает Анна Сергеева.

vk.com / ОО

«Второй источник — это действительно могут быть бродяжки, которых постигло несчастье. Может, порвала стая или сбила машина, обидели люди или просто заболели. Сейчас у меня дома на реабилитации собака, попавшая в силки, которые ставят при охоте на зайца. Собака вырвалась, пришла к людям совершенно без кожи на передних лапах — она сорвала полностью кожу. Такое животные мы не можем оставить на улице, потому что оно погибнет», — поделилась волонтер.

Средняя статистика по Ялте — одно выброшенное животное в день, то есть 365 в год. И это только собаки. Кошек в беде оказывается гораздо больше. Домашнее животное на улице долго не протянет: оно не знает, как перейти дорогу, где найти еду.

vk.com / ОО

На улице часто оказываются и породистые животные. Их приют забирает безоговорочно, потому что пристроить таких собак получается довольно быстро, обычно в течение недели.

«И последний источник — животные, у которых умерли хозяева. Иногда бывает так, что родственники приехали, забрали квартиру, а животное просто выставили. И собака под дверью квартиры сидит и не понимает, почему ее не пускают в дом. Иногда бывает, что животных просто вывозят куда подальше, в лес, например. Это, по сути, несчастные сироты, которые остались без хозяев», — с сожалением говорит руководитель приюта.

Животным в приютах оказывается посильная помощь ― у них есть теплое жилье, еда и необходимое медицинское сопровождение. Волонтеры при необходимости обращаются в ветеринарные клиники, на лечение им предоставляются льготы.

vk.com / ОО

Содержание приюта

На содержание приюта идут частные средства, город в этом вопросе не помогает. Параллельно работает программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания).

«Мы благополучно берем ОСВВ на исполнение, но это не имеет отношения к деятельности приюта, это параллельная работа. Есть две причины, почему мы этим занимаемся. Первая — мы и так весь период своей деятельности этим занимались, когда не было и госпрограммы (до 2016 года. — Прим. ФАН), мы делали это за свой счет. Представьте наше счастье, когда государство стало нам на эти цели выделять средства. Благодаря тому, что мы этим занимаемся, некоторую сумму удается заработать, это позволяет покрыть некоторые траты в приюте», — объясняет Анна Сергеева.

vk.com / ОО

На сегодняшний день в приюте содержатся 250 собак. В месяц дом обретают пять хвостатых.

«Забирают обычно щенков и породистых. Есть наши девочки — серенькие, коричневенькие, — они очень ласковые, очень добрые, но их никто не берет. Они по семь, по восемь, по девять лет живут в вольере. Я была бы бесконечно благодарна нашим жителям Крыма, если бы они подумали вот о чем: пожалуйста, не выбрасывайте детенышей на улицу, они вам верят, вы для них — целый мир. Не предавайте их», — заключила Анна Сергеева.

Приюту помогают волонтеры, которые ежедневно выгуливают животных в лесу. От неравнодушных граждан «Ковчег» ждет помощи и в виде еды — хвостатым необходимо мясо для каш. Специальные корма собакам не дают, так как они дорогие. Что касается финансовой помощи от граждан, то ее в приюте не просят.