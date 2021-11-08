В Сети появилось видео, как на трассе в Крыму развернуло грузовик с горючим

В Сети появилось видео дорожно-транспортного происшествия на трассе Симферополь — Ялта. На кадрах можно увидеть, как водитель грузовика с цистерной, на которой написано «огнеопасно», предположительно, не справился с управлением на дороге. Транспортное средство врезалось в ограждение кабиной водителя.

ДТП произошло 7 ноября около 14:00 в районе поселка Гурзуф. Жертв нет. Пользователи Сети обратили внимание на то, что все могло бы закончиться гораздо трагичнее.

«Представьте, что было бы, если цистерна на большой скорости врезалась в столб. Мне кажется, что там могло что-то и взорваться. Считаю, что нам всем очень повезло, потому что и дорога открыта, и никто не пострадал», — написал Никита Кишев.

«Автор, сегодня у тебя второй день рождения, поздравляю», — отметил Алексей Шевченко.

«Второй случай за месяц, практически в одном и том же месте», — обратил внимание Евгений Жаков.

Пользователи в комментариях предположили, что причиной ДТП могло стать лопнувшее правое колесо или техническая неисправность авто.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что водитель и пассажир Daewoo скончались после столкновения с припаркованным грузовиком в Крыму. ДТП произошло на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.