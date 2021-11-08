Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 20:45
20:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина поделилась секретом идеальной фигуры
20:44
Спорт
Знарок рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Жамновым
20:44
Происшествия
Суд вынес приговор поджигателю опорного пункта полиции в казанских Дербышках
20:43
Происшествия
Московский суд заочно арестовал совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров»
20:42
Весь мир
Марокко подтвердило прибытие пассажирского самолета Israir Airlines 11 ноября
20:35
Весь мир
Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
20:34
Общество
Украину поймали на двойных стандартах из-за слов спортсменов о принадлежности Крыма
20:34
Весь мир
Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку
20:32
Шоу-бизнес
Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену
20:27
Экономика
Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе
Все новости

Военный эксперт Леонков объяснил, почему в Крым решили перекинуть ЗРК С-350 «Витязь»
Армия
Военный эксперт Леонков объяснил, почему в Крым решили перекинуть ЗРК С-350 «Витязь»
Федеральное агентство новостей  / 

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил в разговоре с ФАН, какие задачи может выполнять зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» нового поколения и кого он заменит на боевом посту.

Ранее командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников заявил, что на вооружении войск ПВО данного объединения стоят современные ракетные системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». При этом он уточнил, что на боевое дежурство готовятся заступить расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь».

«Комплекс С-350 — это ЗРК для охраны объектов на средней дальности. Он должен поменять стоящие на вооружении комплексы С-300, которые уже начинают устаревать и не могут работать по некоторым видам целей.

У данного комплекса есть преимущество: он превосходит С-300 по количеству пусковых ракет — одновременно одна пусковая установка С-350 может запускать 12 ракет, а С-300 — 4 ракеты.  При этом одна пусковая установка нового поколения отслеживает до 16 объектов и может их поражать на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км», — отметил военный эксперт.

Военный эксперт Леонков объяснил, почему в Крым решили перекинуть ЗРК С-350 «Витязь»
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

При этом у С-350 номенклатура объектов или средств воздушного нападения более расширена, чем у комплекса С-300, продолжил Леонков. Там есть различные средства воздушного нападения: самолеты тактической, бомбардировочной авиации, самолеты с использованием технологии обеспечения малозаметности «стелс», оперативно-тактические ракетные комплексы, баллистические ракетные комплексы.

«У С-350 есть возможность сбивать маловысотные цели и те, которые летят на высотах порядка 30 км. Он выпускается на колесном шасси, в чем есть некая схожесть с комплексом С-300. Один дивизион С-350 способен обстреливать одновременно до 72 целей. В отличие от дивизиона С-300, который мог обслуживать 24 цели, то есть повышение эффективности примерно в три раза», — сказал Алексей Леонков.

По номенклатуре целей, добавил военный эксперт, превосходство С-350 над С-300 составит примерно 2-2,5 раза. Кроме того, «Витязь» может сбивать как скоростные цели, так и цели, которые движутся с меньшей скоростью, совершая низковысотный маневрирующий полет. Но при этом с С-400 его сравнивать нельзя, потому что это комплекс дальнего действия, а С-350 или С-300 — ЗРК средней дальности.

Ранее капитан I ранга Сергей Горбачев объяснил ФАН, как можно охладить пыл Запада в Черном море. Эксперт отметил, что у российских границ постоянно наблюдаются иностранные самолеты и БПЛА-разведчики.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военный эксперт Леонков объяснил, почему в Крым решили перекинуть ЗРК С-350 «Витязь»
россия с-300 юво с-350 витязь
Комментировать