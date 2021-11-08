Военный эксперт Леонков объяснил, почему в Крым решили перекинуть ЗРК С-350 «Витязь»

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил в разговоре с ФАН, какие задачи может выполнять зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» нового поколения и кого он заменит на боевом посту.

Ранее командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников заявил, что на вооружении войск ПВО данного объединения стоят современные ракетные системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». При этом он уточнил, что на боевое дежурство готовятся заступить расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь».

«Комплекс С-350 — это ЗРК для охраны объектов на средней дальности. Он должен поменять стоящие на вооружении комплексы С-300, которые уже начинают устаревать и не могут работать по некоторым видам целей. У данного комплекса есть преимущество: он превосходит С-300 по количеству пусковых ракет — одновременно одна пусковая установка С-350 может запускать 12 ракет, а С-300 — 4 ракеты. При этом одна пусковая установка нового поколения отслеживает до 16 объектов и может их поражать на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км», — отметил военный эксперт.

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При этом у С-350 номенклатура объектов или средств воздушного нападения более расширена, чем у комплекса С-300, продолжил Леонков. Там есть различные средства воздушного нападения: самолеты тактической, бомбардировочной авиации, самолеты с использованием технологии обеспечения малозаметности «стелс», оперативно-тактические ракетные комплексы, баллистические ракетные комплексы.

«У С-350 есть возможность сбивать маловысотные цели и те, которые летят на высотах порядка 30 км. Он выпускается на колесном шасси, в чем есть некая схожесть с комплексом С-300. Один дивизион С-350 способен обстреливать одновременно до 72 целей. В отличие от дивизиона С-300, который мог обслуживать 24 цели, то есть повышение эффективности примерно в три раза», — сказал Алексей Леонков.

По номенклатуре целей, добавил военный эксперт, превосходство С-350 над С-300 составит примерно 2-2,5 раза. Кроме того, «Витязь» может сбивать как скоростные цели, так и цели, которые движутся с меньшей скоростью, совершая низковысотный маневрирующий полет. Но при этом с С-400 его сравнивать нельзя, потому что это комплекс дальнего действия, а С-350 или С-300 — ЗРК средней дальности.

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