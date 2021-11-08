Эксперт по туризму Лукьяненко оценила введение курортного сбора в Крыму и Севастополе

С мая 2022 года в Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Севастополе намерены ввести курортный сбор для туристов, которые будут заселяться в официальные места размещения больше чем на сутки. Предполагается, что сумма сбора составит от 10 до 30 рублей за сутки с человека старше 18 лет, а действовать программа будет до середины октября.

Чтобы все туристы имели равные возможности при заселении, власти планируют решить вопрос с легализацией рынка краткосрочной аренды жилья введением понятия «гостевой дом». Вырученные деньги от курортного сбора, которые не облагаются налогами и остаются полностью в регионе, намерены тратить на улучшение туристской инфраструктуры.

Доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Екатерина Лукьяненко в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, что необходимо для эффективного запуска новой программы в республике.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По ее словам, мировой опыт показывает, что курортный сбор — весьма продуктивный инструмент для развития туризма, правда, к нововведению не все могут отнестись положительно.

«Этот сбор будут взимать с официально работающих в правовом поле коллективных средств размещения (КСР), а с остальных, естественно, взимать его не будут. Тут и возникает диссонанс между теми, кто работает легально и попадает под регламентирующие и карающие инструменты, и теми, кто ничего не платит, принимая гостей. Это будет продолжаться до тех пор, пока не получится всех вывести в легальное поле. В сдаче жилья в аренду тоже нет ничего плохого, но это две разные ниши: гостиничный бизнес и сдача частных квартир. Это параллельно существующая услуга, надо подумать, как ее тоже так отрегулировать, чтобы можно было и ее привлечь к сбору», — отметила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Эксперт добавила, главное — чтобы полученные от сбора деньги использовались исключительно в туристической сфере и никуда не перераспределялись — на разработку программ, стратегий и прочего.

«Людям сначала нужно привыкнуть к этому сбору и увидеть его эффективность, понимать, на что он идет. Когда есть наглядный результат, то сразу становится все понятно. Например, когда появляется новая парковка или новый сквер, отремонтированная или построенная новая трасса. Лучше сразу ввести 30 рублей за сутки, потому что потом повышать будет трудно, а снизить всегда можно. Да и сумма в 30 рублей тоже ведь небольшая. Если этот опыт работает, будет дополнительное бюджетирование отрасли, то почему нужно отрицать мировой опыт, причем успешный? Если мы не попробуем, то и не поймем, как на курортный сбор отреагирует наша общественность», — сказала эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Лукьяненко обратила внимание, что необходима правильная информационная подготовка к введению сбора, поскольку это имеет важное значение. Она объяснила это тем, что в большинстве случаев хорошие проекты начинают реализовывать без необходимой информационной поддержки, проигрывая на этом поле, из-за чего им потом тяжелее развиться.

«Главное — как туристу преподнести этот сбор. Ключевое слово — эксперимент. Необходимо провести несколько циклов, проанализировать эффективность сбора и полученных от него средств, после чего делать выводы. А не сразу реагировать, что все отнеслись к этому отрицательно. Конечно, КСР будут так на это реагировать, поскольку для них это еще один сбор, оформление дополнительных документов, а они и так уже сильно зарегулированы. Нужно проанализировать полный цикл этого нововведения в Крыму и Севастополе — от начала сбора, получения негативной информации, отрицания, заканчивая принятием и использованием», — заключила Екатерина Лукьяненко.

Отметим, сбор с туристов в России уже вводился в 2004 году, но спустя четыре года он был отменен. В 2018 году курортный сбор ввели в некоторых регионах страны в качестве эксперимента, он продлится до конца 2022 года. Республика Крым должна была присоединиться к эксперименту еще 1 мая 2019 года, однако в итоге власти отказались от участия, сославшись на то, что нужно изучить опыт других регионов.

Будет ли в 2022 году введен курортный сбор на территории полуострова, вопрос на данный момент открытый. При этом известно, что Калининградская область намерена присоединиться к этому эксперименту с 1 января следующего года.

Ранее туристы поделились с ФАН яркими впечатлениями об отдыхе на побережье Черного моря в Крыму. Они рассказали, какие интересные места на полуострове успели посетить, что может стать даже путеводителем для других туристов.