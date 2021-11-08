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Новый логистический центр в Крыму стабилизирует цены на сельхозпродукцию
Экономика
Новый логистический центр в Крыму стабилизирует цены на сельхозпродукцию
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев в комментарии ФАН объяснил, насколько строительство оптово-распределительного центра в Крыму — необходимая мера.

8 ноября в районе Симферополя, в селе Чистенькое, началось строительство крупнейшего в Крыму оптово-распределительного центра (ОРЦ). Он будет расположен на площади 25 га. Само здание займет свыше 50 тысяч кв. м. Его максимальный грузооборот будет около 75 тысяч кубометров в сутки.

Как считает министр финансов республики Ирина Кивико, этот оптово-распределительный центр позволит стабилизировать цены на сельхозпродукцию на полуострове, так как предполагаются большие объемы хранения. По мнению гендиректора Корпорации развития Крыма Дмитрия Вороны, создание центра даст региону возможность решить проблемы с перебоями в поставках, скачками цен и дефицитом некоторых товаров.

Строительством занимается крупнейшая торговая сеть Крыма — ООО «ПУД». В создание центра вложат 6 млрд рублей частных инвестиций.

Новый логистический центр в Крыму решит вопрос стабилизации цены на с/х продукцию
kr82.ru / Корпорация развития Республики Крым
Председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев в комментарии ФАН объяснил необходимость появления подобного центра на полуострове. По его словам, он с 2014 года боролся за то, чтобы в Крыму появилось и развивалось оптовое звено, потому что на тот момент его, в общем-то, и не было. 

«В существующей структуре торговли проигрывают производители и сетевой ритейл, а основные прибыли получают дистрибьюторы», — говорит эксперт.

Был целый ряд нерешенных вопросов, связанных с тем, что аграрии закладывали урожай, но не имели договоров и гарантий на его реализацию в будущем. В 2018 году вопрос строительства логистического центра снова поднимался, однако, как считает Макеев, бывший замминистра минпромполитики Крыма Ян Латышев лоббировал чужие интересы и проект так и не был реализован.

Позже, говорит эксперт, в адрес президента было направлено письмо о том, что без оптово-логистического центра в Крыму невозможно выстроить нормальную структуру торговли и наладить ценообразование. 

«В Минпромторге РФ было совещание и директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов поддержал меня и заявил, что в Крыму, с учетом большого количества мелких магазинов и развитой рекреации, абсолютно необходимы оптово-логистические центры. Это позволит перевести в белую зону торговлю продуктами питания», — говорит Макеев.

Новый логистический центр в Крыму решит вопрос стабилизации цены на с/х продукцию
kr82.ru / Корпорация развития Республики Крым

«ПУД» реализует этот проект, но эксперт сомневается, что крымский сельхозпроизводитель получит от этого какие-то преференции. 

«ПУД» является конкурентом «Яблока», «Безцен», небольших магазинчиков, поэтому здесь будет игра в одни ворота. Шаг в принципе положительный, но это еще не спасение крымского сельхозпроизводителя», — считает он.

По словам эксперта, идет разработка еще вариантов для создания общего крымского оптово-логистического центра, который бы работал в первую очередь с крымскими сельхозпроизводителями. Тогда будет создана здоровая конкуренция.

Вместе с этим Сергей Макеев подчеркнул, что пока прогнозировать изменение цен в связи со строительством центра нет смысла, так как на это влияет много факторов. Сам оптово-логистический центр будет построен только в 2023 году.

Ранее заместитель руководителя крымстата Наталья Григорь в комментарии ФАН рассказала, как на полуострове с начала года изменились цены на продукты, бензин, стройматериалы, медикаменты, а также расценки в гостиничном комплексе. 

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