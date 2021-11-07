Движение по Крымскому мосту ограничат из-за тренировки по противопожарной безопасности

Симферополь, 7 ноября. Движение транспорта будет временно ограничено по Крымскому мосту с 8 по 11 ноября в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности.

Кратковременное ограничение движения по автодорожному мосту запланировано в период с 00:00 8 ноября до 23:59 11 ноября. Госавтоинспекция России призывает участников дорожного движения планировать поездки через переправу с учетом указанной информации. Необходимо заранее скорректировать время и маршрут.

Кроме того, ведомство напомнило о соблюдении правил дорожного движения при въезде на Крымский мост. На переправе осуществляется движение только автомобилей, мотоциклов и автобусов. Наличие дорожек для велосипедистов и пешеходов не предусмотрено. На мосту запрещены остановка транспорта и движение задним ходом. На протяжении всей переправы установлены камеры для фото- и видеофиксации.

Как сообщалось ранее, Крымский мост привел в восторг участника делегации из ФРГ Виктора Триппеля. Дипломат также поделился своими впечатлениями от полуострова.