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Троим сбившимся с маршрута туристам помогли в крымских горах
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Троим сбившимся с маршрута туристам помогли в крымских горах
Общество
Троим сбившимся с маршрута туристам помогли в крымских горах
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 6 ноября. Сотрудники крымского ГУ МЧС помогли троим сбившемся с горной тропы путешественникам эвакуироваться в безопасное место.

Спасатели получили сообщение, что женщина подвернула ногу в районе Демерджи и не смогла самостоятельно передвигаться. Пострадавшая была найдена у подножия горы. Туристке зафиксировали конечность, после чего женщину доставили в городскую больницу, передает пресс-служба ведомства.

Спустя несколько часов специалисты экстренных служб узнали, что в районе плато Ай-Петри заблудилась супружеская пара. Путешественники были обнаружены спасателями около горы Шан-Кая и эвакуированы в безопасное место. Отмечается, что они сбились с маршрута из-за сильного тумана.

Ранее пассажиры легкового автомобиля Land Rover оказались в ловушке на склоне горы Бабуган под Алуштой. Их машина застряла в размытом грунте. На помощь людям пришли крымские спасатели.

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