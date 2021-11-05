Фоторепортаж ФАН: солнечную Ялту окутал густой туман

Корреспондент ФАН снял, как выглядит набережная Ялты, когда город покрывает густой туман. Местные жители рассказали, как часто происходят такие погодные явления в, как правило, солнечном городе.

«На самом деле такое происходит крайне редко. Это явление иногда можно увидеть раз в несколько лет. Насколько я знаю, все дело в теплой погоде и море — сейчас некоторые люди до сих пор купаются. Главное, чтобы на дорогах ничего не произошло из-за тумана, а так, конечно, очень красиво и необычно», — заявила Екатерина, местная жительница.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В эту пятницу температура воды в Черном море у берегов Ялты составляет примерно 17 градусов тепла. При этом температура воздуха иногда прогревается до 20 градусов.

Ранее туристы поделились яркими впечатлениями об отдыхе на побережье Черного моря в Крыму. Они рассказали, как провели отпуск и где намерены организовать отдых в следующем году.