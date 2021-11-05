Севастопольцы назвали справедливой идею выплатить 50 тысяч участникам обороны города в ВОВ

Севастопольские депутаты в комментарии ФАН оценили просьбу губернатора города-героя Михаила Развожаева, озвученную президенту Владимиру Путину, о единовременной выплате в 50 тысяч рублей участникам героической обороны Севастополя в годы ВОВ.

В День народного единства Развожаев обратился к главе государства с этой просьбой и отметил, что такая мера стала бы «значимой оценкой их вклада и поддержкой для севастопольцев». Президент эту идею поддержал.

В разговоре с ФАН депутат Гагаринского района Севастополя Александр Бородавченко подчеркнул, что губернатор снова продемонстрировал свои лоббистские возможности и хороший рабочий контакт с Владимиром Путиным.

«Президент одобрил предложение губернатора Севастополя произвести выплату жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью “За оборону Севастополя”. Эту выплату приурочат к 80-летию с начала второй героической обороны Севастополя. Предложение правильное и верное, тем более недавно была аналогичная дата — 80-летие с начала блокады Ленинграда. И по решению президента была оказана поддержка жителям блокадного Ленинграда и тем, кто награжден медалью “За оборону Ленинграда”, дополнительной выплатой в размере 50 тысяч рублей. Справедливо, что такую же выплату получат севастопольцы», — подчеркнул депутат.

Пресс-служба правительства Севастополя /

«50 тысяч рублей — хорошая сумма. Они никогда не будут лишними, и ветераны найдут им достойное применение. Тут даже дело не в сумме, а во внимании к Севастополю, к его людям, которые до последнего отстаивали наше с вами будущее, мирное будущее. Очень здорово, что Владимир Владимирович с уважением относится к нашим героям и согласился оказать им вот такую поддержку. В 2020 году жители осажденного Севастополя получили статус ветеранов и стали получать не региональные, а федеральные меры соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд и другое. Я думаю, что наши дорогие ветераны были очень рады таким мерам поддержки, а теперь им еще прибавится 50 тысяч рублей», — рассказал Иван Рева.

Инициативу губернатора поддержал и председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО. По его словам, каждая встреча главы города с президентом приносит свои плоды и заканчивается позитивно для жителей города-героя.

Он подчеркнул, что было бы здорово далее обратить внимание и на инвалидов с детьми. Недавно участники волонтерского штаба «Мы вместе ― Севастополь» подарили инвалиду-колясочнику новую, современную коляску.

«Стоила она больше 100 тысяч рублей. Но эта девушка поразила меня своим характером. Она продает свистульки на площади Лазарева и зарабатывает таким способом себе на жизнь. В то время она копила на новую коляску, и мы с волонтерами ей добавили необходимую сумму. Кстати, недавно ее видел, она очень рада, что в Севастополе есть такие отзывчивые люди», — отметил он.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя, находившимся в городе в период его героической обороны, статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получают федеральные меры соцподдержки.