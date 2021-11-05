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Эколог Татьяна Бобра рассказала, какие климатические изменения ждут Землю в будущем
Общество
Эколог Татьяна Бобра рассказала, какие климатические изменения ждут Землю в будущем
pixabay.com  /  Medi2Go

Заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра рассказала ФАН, какие климатические проблемы в будущем ждут население планеты и каким образом это можно предупредить.

Существуют как природные факторы, которые мало зависят от людей, так и антропогенные, напрямую связанные с действиями человека. Влияние на экологическую ситуацию может быть на любых пространственных уровнях: на субрегиональном, региональном, местном. Специалист в пример привела взрыв на Чернобыльской АЭС, последствия которого человечество пожинает до сих пор.

«Будет повышаться неустойчивость атмосферных процессов, количество ураганов, экстремальных ливней, заморозков, снегопадов, тайфунов и многое другое. Их число будет расти и расти. То есть климатически-экологическая бомба замедленного действия, если ее так можно назвать, уже в действии, население планеты должно научиться жить, справляться, противостоять и приспосабливаться к этому.

Людям ничего не остается, как искать те алгоритмы и инструменты, которые снизят факторы риска от того, что эта так называемая бомба запущена. Все эти изменения и дальше будут набирать обороты, поскольку это природный факт, поэтому данной проблемой нужно заниматься», — сказала Татьяна Бобра. 

Эколог Бобра рассказала, из-за чего и какие климатические изменения ждут в будущем Землю
pixabay.com /

Эксперт добавляет, что так называемая экологическая бомба замедленного действия, которая связана с действиями человека, уже запущена, однако люди все усугубляют, например, когда не снижают количество парниковых газов.

«Мы из-за своей хозяйственной деятельности выбрасываем эти парниковые газы в атмосферу, при этом глобальное потепление климата только усиливает этот фактор. Уже тают ледники, при этом на территории вечной мерзлоты находятся болота в огромных объемах и из них потом будет поступать углекислый газ и метан в атмосферный воздух со всеми вытекающими последствиями», — заявила собеседница издания.

По ее словам, необходимо обращать внимание на то, что человек в некоторых уголках мира варварски относится к лесам, вырубая их. При этом она обратила внимание, что Россия за счет своих богатых лесов является неким экологическим донором, как минимум для евразийского континента.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Самару может накрыть «радиационный туман». Однако, как объяснили синоптики, этого природного явления с пугающим названием опасаться абсолютно не стоит.

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россия земля экология
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