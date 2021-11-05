Капитан I ранга Горбачев объяснил, как можно охладить пыл Запада в Черном море

Капитан I ранга в запасе, служивший на Черноморском флоте РФ, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев рассказал ФАН, как можно сдержать нарастающее давление на Россию в Черном море и «пощекотать нервы» оппонентам.
С 30 октября в акватории Средиземного и Черного морей проходят учения НАТО, участие в которых принимают и корабли ВМС США, в их числе флагман 6-го американского флота Mount Whitney. При этом у российских границ постоянно наблюдаются иностранные самолеты и БПЛА-разведчики.
«До тех пор, пока соблюдаются статьи Конвенции Монтре, до тех пор, пока авиация НАТО действует в международном воздушном пространстве над Черным морем или по договоренностям над территориями каких-то стран, пока Запад развивает отношения на двухсторонней и многосторонней основе, явно не делая нам вызовы, то предъявить коллективному Западу нам особо нечего.
Мы можем выразить недовольство и на основе имеющегося анализа сделать вывод, что Запад является нагнетателем военно-политической напряженности и создает нам потенциальную угрозу. В данном случае мы можем об этом говорить, и говорить об этом нужно. Но независимо от того, будем мы это делать или нет, в конкретной ситуации все зависит от мотивации и целеполагания коллективного Запада», — заявил собеседник издания.
Горбачев отмечает, что Запад может просто не замечать реакцию России на давление, какой бы она ни была. По факту сейчас это и происходит — Запад делает то, что хочет, в Черном море, но при этом не нарушает тех положений и международных договоренностей, которые существуют.
«Если они бы нарушали наши воздушные, морские границы, не дай Бог, конечно, сухопутные, то разговор бы шел уже в совершенно другой плоскости. Поэтому, чтобы минимизировать здесь их деятельность, нам необходимо, первое, — решать задачи на дипломатическом фронте, а это фронт. И то, что на подобного рода фронтах мы можем успешно действовать, демонстрирует нам Великая Отечественная война, когда выигрывали не только наши полководцы, но и наши дипломаты, блестяще организуя и реализуя те задачи, которые им ставил верховный главнокомандующий. Здесь надо действовать выверенно, активно, наступательно, чтобы отстаивать наши интересы.
Второе — это укрепление нашей обороноспособности, систем безопасности с таким дискурсом, чтобы мы могли пощекотать нервы и нашим оппонентам. Если мы будем действовать, грубо говоря, от обороны, «демонстрируя свой флаг», находясь рядом, как мы говорим, с супостатом, то это одно.
Если, например, отряд наших кораблей появился где-нибудь на кромке Мексиканского залива в зоне видимости хотя бы кубинских берегов и где-нибудь в кубинских портах появились хотя бы пункты нашего маневренного базирования, то это уже совершенно другой ракурс в оценке наших возможностей и в целом ситуации», — добавил Горбачев.
По его словам, в данном случае только демонстрацией силы можно каким-то образом охладить пыл и намерения оппонентов. Поэтому есть два направления деятельности — международная на дипломатическом фронте и активность на ниве укрепления обороноспособности. Только таким образом получится сдерживать нарастающее давление, заключил Сергей Горбачев.
Напомним, ранее капитан I ранга Горбачев рассказал об истинных целях учений НАТО в Черном море. Он отметил, что Запад укореняет свои силы в этом районе и происходит это по нарастающей.