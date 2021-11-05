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Крымский врач Мещеряков назвал особенности реабилитации переболевших COVID-19
Общество
Крымский врач Мещеряков назвал особенности реабилитации переболевших COVID-19
pixabay.com  / 

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков в комментарии ФАН рассказал об особенностях реабилитации, которую проводят для граждан после коронавирусной инфекции.

Коронавирус каждый человек переносит по-разному, однако вне зависимости от наличия и выраженности нарушений функций реабилитация нужна всем. Особенно в ней нуждаются пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах.

Как говорит Мещеряков, знать, какие будут последствия после перенесенного COVID-19 у человека, заранее не может никто. Но, естественно, после выписки из стационара или даже после амбулаторного лечения врачи дают рекомендации, которые должен выполнять пациент. К примеру, это может касаться начала или продолжения выполнения дыхательной гимнастики.

«Для того чтобы определить, нужна ли реабилитация вообще, существует программа углубленной диспансеризации, которая стартовала по всей стране с 1 июля. Те граждане, которые заболели и перенесли коронавирусную инфекцию, приглашаются на обследования в поликлиники по всей стране, чтобы выяснить, какие проблемы со здоровьем вызвало перенесение заболевания коронавирусом», — отметил врач.

Крымский врач Мещеряков назвал особенности реабилитации для переболевших COVID-19
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО /

Намеченная государством программа углубленной диспансеризации направлена на определение потенциальных последствий коронавируса. Если они возникают — нужно понять, какой комплекс восстановительного лечения или же реабилитационных мероприятий необходим человеку в соответствии с индивидуальными особенностями организма.

После диспансеризации станет понятно, нужно ли продолжение лечения и чем — медикаментами, физиотерапией, процедурами или ингаляциями бронхолитиками, дозированной физической нагрузкой или дыхательной гимнастикой.

Возможно, человеку нужно просто отдохнуть на курортах Крыма, чтобы поправить здоровье — побыть на свежем воздухе, подышать морем, провести время там, где растут хвойные деревья, кипарисы.

«У нас в Крыму, безусловно, много различных учреждений санаторно-курортного комплекса и лечебные санатории, которые могут предложить различные комплексы восстановительного лечения. Будем надеяться, что весь наш санаторно-курортный комплекс будет задействован в реабилитационных мероприятиях. Крым традиционно был и всесоюзной, а теперь и всероссийской здравницей. Здесь есть весь арсенал климатических и природных факторов для восстановления здоровья, а также все современные комплексные программы лечения», — сказал Владимир Мещеряков.

Крымский врач Мещеряков назвал особенности реабилитации для переболевших COVID-19
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, после коронавируса человеку могут понадобиться и физиотерапевтические процедуры — восстановительные упражнения и дыхательная гимнастика, физкультурные комплексы. Они помогают постепенно восстановить физическую форму и функциональные возможности не только дыхательной, но и других систем организма.

Прежде всего речь идет о сердечно-сосудистой системе, поскольку есть такой постковидный синдром, предположительно, связанный с хроническим тромбоваскулитом. Из-за этого поражаются практически все сосуды органов и систем. Поэтому, конечно, восстановление сердечно-сосудистой и дыхательной систем — первоочередная задача в комплексе реабилитационных мероприятий, которым человек должен следовать, восстанавливая свое здоровье и постепенно возвращаясь к нормальной жизни.

Ранее ФАН рассказывал, что британские офтальмологи назвали еще один орган, страдающий от коронавируса. Как оказалось, люди, болевшие коронавирусом длительное время и имевшие неврологические симптомы, часто страдают от осложнений со стороны органов зрения.

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