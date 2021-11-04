Серьезное ДТП с пятью пострадавшими произошло на трассе Ялта — Симферополь

Ялта, 4 ноября. Серьезная авария произошла вечером 4 ноября на трассе в Крыму. Как сообщили ФАН очевидцы, ДТП случилось около 17 часов вечера. Несколько легковых автомобилей столкнулись на выезде из Алушты в сторону Симферополя.

«Мы ехали в Симферополь на автобусе из Ялты, но на выезде из Алушты нас остановили. Автобус развернулся на трассу в сторону Судака и поехал в объезд через поселок Лучистое. Сейчас туда весь поток машин направили. Пробка образовывается», — рассказала ФАН Мария, которая стала свидетелем происшествия.

В пресс-службе управления МВД по Республике Крым ФАН сообщили, что при столкновении пострадали пять человек, среди них есть ребенок. Из-за аварии растянулась пробка от Алушты до Нижней Кутузовки.

«Автомобиль «хендай», предварительно, выехал на встречную полосу, допустил столкновение с «мерседес», затем с «фольксваген поло», который двигался за «хендай». Пострадали водитель и пассажир автомобиля «мерседес», а также водитель, пассажир и ребенок 2017 года рождения из «хендай», — уточнили в пресс-службе управления МВД по Республике Крым.

На месте аварии работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства ДТП.

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