Туристы поделились яркими впечатлениями об отдыхе на побережье Черного моря в Крыму

Недавно в минкурортов Крыма анонсировали конкурс и попросили туристов поделиться впечатлениями об отдыхе на Черном море. Пользователи Сети под постом в конкурсе и в комментариях ФАН рассказали о своих отпусках в Крыму и воспоминаниях, которые забрали с собой после отдыха.

«Море притягивает всегда, особенно мою семью. В 2017 году летом члены моей семьи из Казахстана и Сибири добрались до Краснодара. Взяли машину в аренду и рванули в Крым. За три недели мы увидели много мест, поселков и городов. Жить остались в Алупке. Живем дружно и счастливо. Каждое утро я попиваю кофе на балконе, радуюсь морю и благодарю его за то, что оно нас позвало и приняло!» — пишет Лариса Савостьянова.

«Для меня морские прогулки по бухтам под Севастополем — что-то невероятное. Великолепные скалы и теплая вода — просто восторг! Влюбилась в небольшой пляж, который между Балаклавой и Фиолентом. Туда можно попасть только на катере, раз в полчаса-час отправляются. Красиво, людей, конечно, в сезон много. Зато с моря вид шикарный», — поделилась с ФАН впечатлениями Мария из Волжска.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Как рассказывает туристка Наталия Антонюк, после отдыха в этом году в Евпатории планы на лето 2022 года однозначные ― снова в Крым.

«Сюда хочется возвращаться за новыми впечатлениями: увидеть Крымский мост, Ялту, «Ласточкино гнездо» и много других мест, которыми богат полуостров. Сентябрь этого года выдался прохладным. Мы много гуляли, наслаждаясь морским воздухом, и путешествовали. Прошлись самым знаменитым туристическим маршрутом в Евпатории — «Малый Иерусалим», заглянули в музеи, любовались архитектурой. А еще съездили в Бахчисарай и своими глазами увидели фонтан, воспетый Пушкиным. Конечно, главное притяжение Крыма — море. Евпатория — знаменитый семейный курорт с пологими песчаными пляжами. Дети в восторге! По ночам мне часто снятся пирс и море», — отметила женщина.

«Этим летом отдыхали недалеко от Судака и нашли прекрасное место: под Новым Светом есть гора, где заканчивается тропа Голицына. У ее подножия небольшой пляж, окруженный виноградниками. Мы там жили в палатках. Это просто невероятное ощущение — встречать рассвет, сидя у моря на гальке, смотреть на горы, чаек и виноградники», — рассказала Дарья из Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщал, что крымский винодел ради эксперимента захоронил несколько бутылок вина на дне Черного моря, чтобы узнать, каким станет напиток после годовой выдержки под водой.