Капитан I ранга Горбачев рассказал об истинных целях учений НАТО в Черном море

Капитан I ранга в запасе, служивший на Черноморском флоте РФ, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев рассказал ФАН, какая цель у учений НАТО в Черном море, являются ли они угрозой для России. Также эксперт объяснил, каким образом Североатлантический альянс решил укрепиться в регионе.

В Черном море с 30 октября проходят учения НАТО, в которых принимают участие три американских корабля, в их числе эсминец Porter и флагманский корабль 6-го флота США Mount Whitney. В заявлении американских ВМС говорится, что они будут взаимодействовать вместе с партнерами и союзниками по НАТО, «работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».

«Черное море все более масштабно и глубинно используется силами коллективного Запада, США и ВМС стран НАТО в своих интересах с точки зрения превращения бассейна Черного моря в район своего постоянного присутствия и решения задач в интересах своей безопасности и так называемых партнеров, прежде всего государств, входящих в Североатлантических альянс. В Черном море по факту в НАТО не входят Россия и Абхазия, а Украина и Грузия, не являясь его членами, имеют с Альянсом особые отношения. Фактически курс направлен на то, чтобы обеспечить здесь постоянное присутствие ВМС стран НАТО, включающие корабли нечерноморских государств. С целью, во-первых, решения собственных задач, во-вторых, минимизации деятельности Черноморского флота РФ», — сказал Сергей Горбачев.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Их деятельность здесь, продолжил Горбачев, явно антироссийская, она осуществляется по целому ряду направлений. Прежде всего это «демонстрация флага», что свойственно кораблям флотов всех государств, выполнение международных дипломатических миссий.

«Кроме того, это освоение районов мореплавания, приобретение навыков морской практики. Это вопросы, связанные с мониторингом, то есть сбор, анализ информации, который можно получить всеми доступными средствами и методами, начиная от визуального наблюдения и заканчивая использованием радиотехнических средств, включая разведку. Ну и отработка учебно-боевых задач, проработка тех сценариев, которые возможно реализовать в период обострения ситуации или начала ограниченных или масштабных боевых действий. К сожалению, и по количеству сил, которые сюда привлекаются и заходят, и по классам кораблей и их специализации видно, что процесс идет по нарастающей», — отметил директор Института стран СНГ.

Prt Scr youtube.com / СТВ Севастополь

По его словам, цель Альянса — обеспечить постоянное присутствие не только на просторах Черного моря в соответствии с принципами Конвенции Монтре, но и получить возможность размещения своих контингентов на новых береговых территориях.

«И речь идет прежде всего об Украине и Грузии. В Турции с момента вступления в Альянс находятся объекты НАТО и США. После вступления Болгарии и Румынии там появилось примерно до 30 объектов НАТО, в том числе системы ПВО. Я уже не говорю об использовании аэродромной сети, радиотехнических средств на территории этих государств. А теперь идет речь об освоении территорий Украины и Грузии. Если мы говорим об Украине, то это уже явно продекларировано и очевидно. Анализ подтверждает, что будет создано две новые военно-морские базы в Азовском и Черном морях — в Бердянске и в районе порта Южный. Также идет освоение существующих объектов в Очакове», — заявил эксперт.

То есть в данном случае наблюдается практика не только появления, но уже и укоренения сил НАТО в Черном море. Это комплексный масштабный процесс, который реализуется системно, с использованием различных сил и средств, констатировал Сергей Горбачев.

Отметим, согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, не имеющих выхода к Черному морю, не могут оставаться в акватории дольше 21 дня.

Напомним, ранее публицист Константин Кеворкян объяснил ФАН, как Украина помогает России развивать Крым. Он обратил внимание, что Киев постоянно пытается вставить тему крымского вопроса в международную повестку.