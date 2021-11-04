Долгая дорога из севастопольского приюта: обретет ли крымский подросток дом и семью

История Михаила (имя изменено), проживающего в приюте Севастополя, далека от завершения. Длительная переписка родственников с профильными ведомствами пока дает практический нулевой результат. Бабушка обивает пороги чиновничьих кабинетов, получая малосодержательные письма и отказы, родители не спешат проявлять заботу о собственном ребенке, а Михаил, не надеясь на взрослых, решил сам обратиться в Следственный комитет. Ситуация осложняется тем, что ребенок прописан в Белогорске (Крым), а находится в приюте Севастополя. Фактически это два разных субъекта, что осложняет ситуацию. В деталях разбирался корреспондент ФАН.

Предыстория

В 2009 году родители 16-летнего Михаила и его старшего брата расторгли брак. После этого, пока мать и отец были озадачены обустройством личной жизни, мальчики большую часть времени проводили у ближайших родственников — бабушки со стороны матери Алевтины (имя изменено) и сестры матери Ольги (имя изменено). С 2011 года родственники начали обращаться в службы опеки и попечительства Белогорского района с просьбами о принятии мер в отношении матери детей, которая не исполняла родительские обязанности. Порой родственники пытались разыскать ее в разных населенных пунктах Крыма, а также на Украине.

«Однажды мы смогли выяснить, что она проживала в Измаиле Одесской области, но туда сотрудники службы опеки выезжать не стали. Правда, однажды удалось найти ее в Красноперекопске, где она после двухмесячного замужества с 78-летним мужчиной оказалась в каком-то общежитии. Частые переезды из одного населенного пункта в другой не позволяли вести обустроенный быт, иметь постоянную работу и воспитывать детей. Это всегда были временные места проживания с разными мужчинами. В основном ее избранниками становились ранее судимые люди», — рассказала ФАН тетя мальчиков Ольга.

Воспитанием мальчиков занимались в основном родственники, лишь временами — родная мать с очередным сожителем. Ее отношение к детям не менялось, отмечает собеседница ФАН. Службы опеки после каждого обращения составляли акты обследования жилищно-бытовых условий. Мать официально не отказывалась от детей, а инициировать ограничение родительских прав либо лишение их попечительские службы, несмотря на обращения родственников, не спешат.

Похищение, которого не было

В 2017 году на семейном совете с участием детей было принято решение отправить мальчиков на учебу в Тимашевский казачий корпус Краснодарского края. Что произошло в казачьем корпусе в 2020 году — родственникам доподлинно неизвестно, но мальчиков исключили из учебного заведения и они были вынуждены вернуться в Крым.

Старший решил постоянно проживать с отцом и мачехой, а младший Михаил остался с матерью. Но, столкнувшись с невыносимыми для себя условиями проживания с матерью и ее сожителем, пришел к бабушке и тете, а затем по приглашению близких друзей семьи поехал погостить в Тюмень. После мать написала заявление о похищении ребенка, однако по возвращении не встретила и не забрала его. Ребенка отправили в приют в Севастополе, где он сейчас и находится.

«Почему, когда мать не приехала за своим ребенком, служба опеки не сообщила ближайшим родственникам об этом факте, а сразу поместили Мишу в приют и категорически отказываются принимать меры для передачи подростка в нормальные условия проживания в семье, где его любят и готовы обеспечить всем необходимым? Мы писали множество обращений, но нам с завидным упорством присылают сухие отписки и категорические отказы. Мы не можем понять причину такого упорства. К тому же бывали случаи, когда обследовали жилищно-бытовые условия бабушки ребенка, а в акте указывали якобы, что это место проживания матери, где она физически не проживала и не находилась. Это за гранью понимания», ― недоумевает тетя подростка.

из личного архива семьи /

В июле 2020 года, узнав о заявлении матери о якобы его похищении, мальчик сам обратился к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову (копия полного текста обращения имеется в распоряжении редакции). Читать документ, написанный подростком, без горечи невозможно.

«Мать, сколько себя помню, алименты присваивала и содержала на них всех своих мужиков. Горячую еду она вообще не готовила. Меня родители ненавидят за то, что я не хочу быть таким, как они. Отец трижды судимый и я его боюсь, а мать всем врет и хвастает, что работники опеки и социальные службы — ее подруги и ей ничего не будет. Она испортила наши отношения в кадетском, не выполняла их требования как родитель, она даже не получила мой аттестат за 9-й класс, из-за нее нас отчислили с кадетского. Нас с братом там дразнили «бомжами», — пишет Михаил.

Он также утверждает, что подвергался физическому насилию со стороны сожителя матери и моральным унижениям, что проживали они не в благоустроенном доме, а на заброшенных дачах, у которых даже нет адреса. Из-за невыносимых условий жизни мальчик обращался в августе 2019 года, находясь на лечении в Белогорске, в местную прокуратуру с заявлением об отказе проживать и с отцом, и с матерью, но получил отказы.

Прокуратура, СК, суд

На все обращения, просьбы и заявления как самого ребенка, так и его бабушки, пока приходят отказы в предоставлении возможности мальчику проживания с родственниками в хороших условиях. Парень хочет учиться, много читает, играет на гитаре, мечтает поступить в медицинский университет и получить шанс на нормальную жизнь. Почему государственные служащие, призванные защищать интересы ребенка, остаются безучастными к его судьбе, остается тайной за семью печатями. Этой проблемой в настоящее время озадачена и юрист, помогающая родственникам подготовить все необходимые документы для судебного процесса.

«Бабушка ребенка передала мне в работу большое количество обращений и ответов государственных органов за почти 10 лет. Я готовлю материалы для суда. Упорство руководства севастопольского приюта, а также органов опеки и попечительства Белогорского района и города Севастополя удерживать ребенка в приюте, а также нежелание матери забрать на воспитание сына в семью, с одной стороны, и отказ самого Михаила проживать с кем-либо из родителей, с другой, вызывает не только эмоции, но и вполне законные вопросы. Мы готовы прояснить ситуацию в судебном заседании. Правда, по бумагам мать вроде готова забрать сына, но на деле он все еще в приюте», — рассказала ФАН юрист Ольга Ваганова.

Она также добавила, что суд позволит сделать выводы о качестве работы органов опеки и попечительства, а также других государственных структур, которые, возможно, формально отнеслись к своим обязанностям.

«В ходе ранее проведенных проверок установлено, что [ребенок] с матерью проживает на территории города Севастополя. Согласно акту обследования, составленному комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Нахимовского района города Севастополя, установлено, что для несовершеннолетнего созданы условия для проживания, угрозы жизни и здоровью не выявлено», — говорится в ответе прокуратуры РК от 16.06.2021 года бабушке мальчика.

«В то же время доподлинно известно, что несовершеннолетний уже почти год размещен в детском приюте Севастополя», — обратила внимание на несоответствие Ольга Ваганова.

из личного архива семьи /

Все родные, близкие и друзья семьи пытались в правовом поле решить вопрос постоянного проживания детей в нормальных условиях. Сестра бабушки со стороны матери рассказала ФАН о своем участии в судьбе мальчиков.

«Я всегда переживала за детей. Они не имели нормальной полноценной семьи, условий проживания. Не было заботы со стороны родителей, благоустроенного быта, помощи и воспитания. Дети проводили почти все время у родственников. Я тоже писала обращения в органы опеки и тоже получала какие-то сухие ответы об отсутствии оснований для передачи детей под опеку», — сказала подруга бабушки мальчиков.

Михаил уже второй год вынужденно находится в приюте Севастополя, не имея определенности в дальнейшей судьбе. Теряя веру в справедливость и ответственных лиц, обязанных защищать его права как гражданина России, он все же продолжает бороться за то, чтобы быть рядом с близкими. Подросток лично обратился в Следственный комитет и прокуратуру через социальную сеть Instagram и сайт госуслуг.

Pr Scr / из личного архива семьи

Благодаря этому шагу, а также обращению тети ребенка лично к Сергею Аксенову в соцсетях началось очередное расследование. Следственный комитет передал материалы доследственной проверки в соответствующие инстанции. Ольге пришло несколько промежуточных ответов. Так, в письме МВД по Республике Крым от 20.10.2021 года сообщается, что материалы направлены в КУСП ОМВД России города Севастополя по Нахимовскому району для принятия решения. Речь идет о факте ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего Михаила.

Также имеется постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 09.10.2021 года. В нем отмечается, что следователем межрайонного следственного отдела в результате проверки усматриваются признаки состава преступления по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Проверка проводилась по заявлению мальчика.

из личного архива семьи /

После обращения тети ребенка к главе республики к проверке подключился один из руководителей министерства труда и социальной защиты Крыма Дмитрий Дубровин. По сообщению заявителя, он пообещал досконально разобраться в ситуации и оказать максимальную помощь ребенку, а также дать оценку работе социальных служб.

Родственники настаивают на объективной оценке ситуации и всех ее аспектов, особенно нежелании Михаила проживать с матерью. Его судьбу уже много лет решают сотрудники различных служб, родственники подозревают, что мнение ребенка не особо учитывается.

Эта история уже обретает социальный резонанс. Общественный деятель Виктор Кирячек разместил в Facebook на странице Общероссийского фонда защиты прав детей и семьи пост с пометкой SOS.

facebook.com / Виктор Керячек

Пока кипят страсти, Михаил продолжает находиться в приюте Севастополя. Подготовлено и подано очередное исковое заявление в суд родственниками мальчика, цель которых получить попечительство над ребенком.

«Мы готовы забрать Михаила в семью на безвозмездной основе. Отказы, которые мы все это время получали, базируются на отсутствии статуса, позволяющего взять [его] под опеку. Вот этого статуса мы и намерены добиться при помощи суда. Надеемся, что суд разберется во всех деталях дела и ребенок, наконец, обретет дом, сможет продолжить учебу, заниматься музыкой и нормально жить. Его психологическое состояние нестабильно, он сильно нервничает из-за вынужденного пребывания в приюте. Отсутствие свободы перемещения, общения с друзьями и родственниками негативно действуют на ребенка, подрывают его психологическое состояние. Это надо прекратить как можно быстрее», — высказала свою озабоченность тетя мальчика Ольга.

В комментарии ФАН уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева отметила, что данная ситуация зашла в тупик, так как есть судебное решение о том, что не стоит лишать родителей родительских прав, но сам ребенок выступает против проживания с ними.

По словам Клюевой, ситуация держится на контроле детского омбудсмена Севастополя Марины Песчанской, также с мальчиком постоянно общаются педагоги и психологи, но у него категорическая позиция.

«Безусловно, в этой ситуации может быть выход только один — это тесная работа всех органов профилактики, которые находятся на территории субъекта. Я в курсе ситуации: поддерживаю связь с родственниками мальчика, с уполномоченной в Севастополе. История тянется не один год, было много поездок, комиссий. Изначально у него не была такая категоричная позиция в отношении мамы, но он вырос и, видимо, поменялись его взгляды и понимание ситуации», — отметила Ирина Клюева.

По ее словам, закон в этом вопросе настаивает, что ребенок должен жить с родителями, если только они не лишены родительских прав. Ребенок после 14 лет имеет право выбрать опекуна, если у него нет законных представителей, а в данном случае у мальчика есть и мама, и папа ― ни один из них не отказывается от воспитания или того, чтобы сын жил с ними. Чем закончится история, пока неизвестно. ФАН будет следить за ситуацией.