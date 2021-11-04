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Гемпель рассказал, чем День народного единства важен для жителей Крыма
Общество
Гемпель рассказал, чем День народного единства важен для жителей Крыма
Федеральное агентство новостей  / 

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал ФАН, чем важен День народного единства для жителей полуострова.

Сегодня вся страна отмечает День народного единства, который стал официальным праздником в 2005 году. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием поляков на Руси завершилось Смутное время. 

«Российская Федерация — это многонациональная страна, и если говорить о Крыме, то здесь проживает 175 национальностей — это самый многонациональный регион России. Для крымчан День народного единства, прежде всего, является очень важным праздником, который люди сейчас отмечают с большой радостью.

Благодаря многовековой истории России, которая сохраняла христианские ценности на протяжении веков, мир и дружбу между народами, Крыму удалось вернуться в состав Российской Федерации», — подчеркнул Гемпель.

Гемпель рассказал, чем важен праздник День народного единства для жителей Крыма
crimea.gov.ru / Государственный совет республики Крым

«День народного единства — это праздник, объединяющий все национальности, проживающие у нас на территории полуострова. Я думаю, что он объединяет не только граждан России, но и всех в постсоветском пространстве и русский мир в целом. И, конечно, от того, как народ реагирует, участвует в этом празднике, зависит взаимопонимание между людьми», — добавил собеседник издания.

Также он добавил, что на территории полуострова никогда не было каких-то межнациональных споров или конфликтов, несмотря на большое количество разных национальностей, потому что здесь живет достаточно умный и грамотный народ. И между людьми всегда было взаимопонимание, несмотря на трудности или проблемы — это история Крыма, которая складывалась столетиями, констатировал Юрий Гемпель.

Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев напомнил, как Крым наглядно продемонстрировал единство в 2014 году. Он отметил, что тогда люди объединились для возвращения на Родину.

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россия крым день народного единства
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