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Депутат ГД Бахарев напомнил, как Крым наглядно продемонстрировал единство в 2014 году
Общество
Депутат ГД Бахарев напомнил, как Крым наглядно продемонстрировал единство в 2014 году
Федеральное агентство новостей  / 


Симферополь, 4 ноября. В комментарии ФАН депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев рассказал о важности и серьезности Дня народного единства, который сегодня отмечает вся страна.

«Сегодняшний праздник не только возвращает нас к судьбоносным событиям в истории России, во многом определившим вектор ее дальнейшего развития, но и напоминает, что внутренняя сплоченность всегда помогала нашему народу достойно противостоять различным испытаниям и врагам. 

Этот враг может быть внешним, как в 1612 году, или внутренним, или даже невидимым, как коронавирус, с которым наша страна борется уже второй год. Во всех случаях единство народа помогает преодолевать трудности, в то время как разобщенность лишь усугубляет их», — сказал депутат Госдумы.

В этой связи он указал на события семилетней давности, когда народ Крыма принял решение навсегда вернуться в состав России.

«Крымчане наглядно продемонстрировали это [единство] всему миру в 2014 году, когда, преодолев внутренние противоречия, представители различных национальностей и конфессий объединились ради достижения общей цели — возвращения на Родину. И в этом смысле многонациональный и мультиконфессиональный Крым является прообразом большой России», — подчеркнул Константин Бахарев.

Ранее председатель региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин в разговоре с ФАН объяснил, почему в Крыму представители 175 национальностей живут в мире и согласии.

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крым день единства
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