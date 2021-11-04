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Турист из Москвы рассказал, как блокпосты в Севастополе помогли ему найти старых друзей

Общество
Турист из Москвы рассказал, как блокпосты в Севастополе помогли ему найти старых друзей
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Турист из Москвы Илья рассказал корреспонденту ФАН, как блокпосты в Севастополе помогли ему найти старых друзей. Мужчина на прошлой неделе решил приехать в город-герой на отдых. О том, что там стоят блокпосты, не знал, QR-кода у него не было, а коронавирусом переболел еще зимой, поэтому подтверждающий документ уже был недействителен. 

Блокпосты еще работали, поэтому москвича не пустили в город.

«Решил поехать в Алушту, там еще лет 15 назад летом познакомился с хорошими местными ребятами, но как-то связь оборвалась и не общались, не виделись. А вот дом, где они живут, помнил. Подумал: авось повезет и они до сих пор там. И не прогадал, представляете? Постучал, а один из парней, который там проживал, до сих пор в этом доме живет. Только уже женат и сынишку растит. Очень приятно было встретить старого друга. Он посоветовал знакомую женщину, которая квартиру сдает — так что живу сейчас в Алуште, в Ялту приезжаю погулять. Вот так, вроде сначала с отдыхом не повезло, а потом, наоборот, такая интересная история приключилась», — рассказал Илья.

Отметим, что блокпосты перестали работать на въезде в Севастополь 2 ноября, хотя должны были действовать до 7 ноября. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, три дня работы блокпостов дали свои результаты — туристический поток уменьшился, соответственно, такой серьезный контроль уже не нужен. А вот в Ялте отдыхающих стало ощутимо больше.

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туристы крым севастополь
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