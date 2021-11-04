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Гендин объяснил, почему в Крыму представители 175 национальностей живут в мире и согласии
Общество
Гендин объяснил, почему в Крыму представители 175 национальностей живут в мире и согласии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Председатель региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин рассказал в комментарии ФАН, чем важен День единства для многочисленных народов, проживающих не только на Крымском полуострове, но и всей России.

Страна 4 ноября отмечает День народного единства, однако во многих регионах праздничные мероприятия не проводятся из-за ситуации с коронавирусом. Известно, что президент России Владимир Путин в этот день посетит Севастополь.

«День народного единства — это день дружбы и солидарности народов, которые населяют наш многонациональный Крым, нашу многонациональную Россию. Дружба и солидарность всех народов — это залог мирного неба над всеми людьми. Когда мы едины, то сильны и непобедимы, несмотря на разные национальности и вероисповедания. В этом и заключается цель праздника — объединить народы.

Это не новый праздник, мы возвращаем старые традиции. Сегодня это важный день в наше очень сложное время как на международной арене, так и на внутренней из-за пандемии, поскольку она накладывает на всех нас свой отпечаток. В это трудное время мы должны быть вместе, у нас должна быть общая цель: мир и дружба между народами», — заявил Анатолий Гендин.

Гендин объяснил, почему в Крыму и Севастополе 175 национальностей живут в мире и согласии
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Он также рассказал, почему на полуострове живут в единстве очень много народов, несмотря на их различия. Известно, что всего в Крыму и Севастополе проживают представители порядка 175 национальностей.

«Крым — благословенная земля. За всю историю полуострова я не помню, чтобы у нас были трения или междоусобицы на межнациональной почве. Потому что мы всегда понимали, что если мы будем вместе с теми, кто живет рядом с нами, если мы будем с ними в дружбе, изучать их историю, традиции и религию, то нам будет понятно, кто нас окружает. Поэтому мы всегда старались к единению», — отметил собеседник издания.

Анатолий Гендин привел в пример веник, который нельзя переломать, потому что в нем много прутьев. По его словам, так и в Крыму, где каждый народ — это отдельный цветок, а все вместе они составляют прекрасный букет полуострова.

Ранее ФАН сообщал, что Севастополь сворачивает работу блокпостов из-за снижения туристического потока. Отметим, всего было установлено семь блокпостов.

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крым день народного единства
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