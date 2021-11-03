В Ялте продолжается расчистка и возвращение рек в свои русла после мощного потопа, который произошел в ночь с 17 на 18 июня. На данный момент тяжелая техника работает на реке Водопадная, производится сбор камней, песка и мусора, оставшихся после летнего наводнения. Для заезда и спуска техники в труднодоступные места реки были частично разрушены каменные ограждения, а также насыпан песочный массив, по которому и спускаются экскаваторы.

Корреспондент ФАН выяснил, что раньше работы не проводились из-за курортного сезона, поскольку во время расчистки реки начинает подниматься и стекать много грязи, из-за чего местные жители и гости курорта не смогли бы некоторое время купаться в Черном море.

«Мусора тогда навалило очень много, я не могла вообще поверить, что в Ялте может быть такой мощный поток у рек. Скорость воды была настолько быстрая и разрушительная, что она подмыла ограждения и в реку попадали автомобили. Один из них был потом найден на берегу у моря, были и те, которые остались в реке. Еще мы с друзьями ходили в горы, в те места, где берут начало наши реки. Мы там увидели много поваленных деревьев, а потоки воды были настолько сильные, что они размыли почву на высоте четырех метров, если не больше. Масштабы этого потопа, конечно, поражают, хорошо, что все уже давно закончилось», — рассказала Алина Гордиенко, местная жительница.

Отметим, что в ночь с 17 на 18 июня в горных районах и самой Ялте выпали три месячных нормы осадков. В свою очередь, эксперты заявили, что подобные природные катаклизмы в городе не происходили порядка 100 лет. Сама курортная столица Крыма достаточно быстро восстановилась после потопа, поскольку коммунальные службы начали убирать скопившийся мусор сразу после окончания ливня и ухода воды с улиц.

Ранее ФАН сообщал, что крымский винодел ради эксперимента захоронил бутылки вина на дне Черного моря. Он надеется, что после этого оно получится другое на вкус.