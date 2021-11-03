Власти Крыма отменили требование о QR-кодах для заселения в гостиницы

Симферополь, 3 ноября. Власти Республики Крым официально изменили требования к бронированию и размещению в отелях и гостиницах полуострова.

Теперь прибывающие в регион туристы могут заселяться в отели без предъявления QR-кода и медицинской справки. Соответствующие изменения внес глава региона Сергей Аксенов в указ о мерах повышенной готовности из-за COVID-19.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы было введено в Крыму с 25 октября. Согласно данным местных властей, это позволило снизить загрузку официальных средств размещения на 20%.

Эксперт по туризму Екатерина Лукьяненко ранее заявила о необходимости возрождения санаторного лечения в Крыму. Регион обладает огромным потенциалом для реализации специальных программ по реабилитации граждан, перенесших коронавирус.