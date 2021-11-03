Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 16:48
16:47
Весь мир
Мексика получила рекордное количество запросов на убежище
16:46
Политика
Медиагруппа «Патриот» и «Роспатриотцентр» объявили о начале сотрудничества
16:40
Политика
Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
16:39
Происшествия
Первое видео с места крушения Ан-12 под Иркутском появилось в Сети
16:39
Происшествия
Эксплуатировавшая рухнувший под Иркутском Ан-12 авиакомпания располагала 16 самолетами
16:35
Политика
Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату
16:34
Происшествия
Жительница поселка под Иркутском рассказала о сильной пурге во время крушения Ан-12
16:34
Общество
Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни
16:33
Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту задержки вылета самолета в Мурманске
16:32
Общество
Психолог Хорс предложил эффективный способ справиться со стрессом
Все новости

Власти Крыма отменили требование о QR-кодах для заселения в гостиницы
Общество
Власти Крыма отменили требование о QR-кодах для заселения в гостиницы
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Симферополь, 3 ноября. Власти Республики Крым официально изменили требования к бронированию и размещению в отелях и гостиницах полуострова.

Теперь прибывающие в регион туристы могут заселяться в отели без предъявления QR-кода и медицинской справки. Соответствующие изменения внес глава региона Сергей Аксенов в указ о мерах повышенной готовности из-за COVID-19.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы было введено в Крыму с 25 октября. Согласно данным местных властей, это позволило снизить загрузку официальных средств размещения на 20%.

Эксперт по туризму Екатерина Лукьяненко ранее заявила о необходимости возрождения санаторного лечения в Крыму. Регион обладает огромным потенциалом для реализации специальных программ по реабилитации граждан, перенесших коронавирус.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Крыма отменили требование о QR-кодах для заселения в гостиницы
крым гостиница qr-код
Комментировать