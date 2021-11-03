Актеры из Крыма рассказали о совместных съемках со звездой фильма «Брат» Сухоруковым



В Крыму уже больше месяца идут съемки детективного сериала «Кунгур», в котором играют Евгений Морозов, Евгений Харитонов, Виктория Романенко, Виктор Сухоруков, Борис Невзоров, Анна Котова и другие.

ФАН узнал подробности съемок и впечатления актеров из Крыма, которые приняли участие в массовых сценах. Съемками занимается мультимедийный сервис Okko, совместно с продюсерской компанией «Лампа». Работа над сериалом началась в сентябре и продлится еще несколько месяцев, предположительно, до января 2022 года.

Ожидается, что зрителям будут представлены 12 серий повествования о жизни одного рыбацкого поселка, где у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, а у главного героя происходит шокирующая встреча — он вдруг видит виновника своих бед, человека, подстроившего свое убийство и пропавшего на целых восемь лет. Главному герою Егору по сюжетной линии придется открыть страшную правду, но какую, зритель узнает только в следующем году. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

«Фотостудия Время Че» /

Режиссером сериала «Кунгур» выступил Сергей Попов. По его словам, у картины сильный сценарий, основанный на классической крепкой драматургии.

Одни из первых серий снимались в селе Новополье Бахчисарайского района, в массовых сценах были задействованы жители соседних сел и городов. По сценарию он назывался Рыбачье. Также в некоторых сценах можно угадать окрестности Севастополя и Балаклавы.

из личного архива / Наталья Бутакова

Актриса массовых сцен Наталья Бутакова из Севастополя поделилась впечатлениями от съемок. По ее словам, сериал можно описать как детектив с элементами мелодрамы, повествующий о жителях маленького поселка, о семьях, о разных человеческих ценностях, о любви и предательстве, о понятиях чести и совести.

«Впечатляет звездный актерский состав. Для съемок выбраны красивейшие локации. Мне посчастливилось поучаствовать в этом проекте. В один из дней я смогла увидеть, как работает на площадке замечательный Виктор Сухоруков. От таланта и харизмы этого прекрасного актера просто воздух звенел. А при общении он оказался приятным и добрым человеком», ― рассказала Наталья.

из личного архива / Наталья Бутакова

Как говорит о съемках Светлана Никитина из Бахчисарая, которая участвовала с дочерью в съемках одного из эпизодов, интрига завязывается прямо с первых дней съемок.

«Одна сцена снимается со множеством дублей с разных ракурсов. Актеры подбадривают друг друга шутками, а Виктор Сухоруков вдохновляет актеров массовых сцен: «Массовка играла сегодня гениально!» Его душевная щедрость, талант и энергия заражает всех. Это, похоже, беспокоит только главного режиссера. Периодически ему приходится просить актеров из массовки прекратить селфи с «братом», чтобы начать полноценно снимать фильм. В перерывах у актера аншлаг ― все хотят с ним сфотографироваться. Он с радостью позирует, не отказывая никому», ― поделилась Светлана Никитина.

«Фотостудия Время Че» /

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН актер, сценарист, режиссер художественного фильма «Небо» Игорь Копылов рассказал, как проходили съемки, поделился интересными фактами о фильме и назвал необходимые условия для развития отечественного кино. Напомним, что в основу фильма легли события от 24 ноября 2015 года, когда на сирийско-турецкой границе погиб летчик Олег Пешков.