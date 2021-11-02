Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского

Севастополь, 2 ноября. Президент России Владимир Путин уволил прокурора Севастополя Марка Большедворского.

Этим же документом от должности освобожден прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко. Информация о том, что Большедворский собирается на пенсию весной появилась еще летом текущего года. Его потенциальной заменой может стать заместитель прокурора Севастополя Андрей Жугин. При этом недавно появились сведения о вероятном переводе Жугина во Владимирскую область. Там он может занять пост врио прокурора.

Обязанности прокурора Севастополя уже в течение нескольких суток выполняет бывший прокурор Калининградской области Максим Жук. Он уже успел провести личный прием горожан, пока Большедворский был в отпуске.

Заместителя прокурора Далматовского района Курганской области Дмитрия Дедуля недавно привязали к машине и протащили по дороге.