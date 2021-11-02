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Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского
Политика
Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Севастополь, 2 ноября. Президент России Владимир Путин уволил прокурора Севастополя Марка Большедворского.

Этим же документом от должности освобожден прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко. Информация о том, что Большедворский собирается на пенсию весной появилась еще летом текущего года. Его потенциальной заменой может стать заместитель прокурора Севастополя Андрей Жугин. При этом недавно появились сведения о вероятном переводе Жугина во Владимирскую область. Там он может занять пост врио прокурора.

Обязанности прокурора Севастополя уже в течение нескольких суток выполняет бывший прокурор Калининградской области Максим Жук. Он уже успел провести личный прием горожан, пока Большедворский был в отпуске.

Заместителя прокурора Далматовского района Курганской области Дмитрия Дедуля недавно привязали к машине и протащили по дороге.

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Все новости / Политика / Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского
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