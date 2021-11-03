В Крымстате сообщили, насколько подорожали бензин и стройматериалы на полуострове

Заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь в комментарии ФАН рассказала, как на полуострове с начала года изменились цены на продукты, бензин, стройматериалы, медикаменты, а также расценки в гостиничном комплексе. Эксперт объяснила, что влияет на формирование цен в регионе.

Она отметила, что сейчас есть полная информация только по итогам сентября — по октябрю данные еще дополняются. По ее словам, индекс потребительских цен в Республике Крым к декабрю предыдущего года составил 106,3%, если сравнивать в целом по стране, то индекс составлял 105,3%, в Краснодарском крае — 106,2%, в Севастополе — 107,6%. Если смотреть по месяцам года, то наибольший прирост наблюдался в июне и сентябре 2021 года.

«Когда мы считаем информацию по изменению потребительских цен, то мы рассматриваем три группы товаров: продовольственные, непродовольственные и услуги. Конечно, наибольшее влияние имеют продукты питания, соответственно, продовольственная группа товаров. Чем чаще и существенней она меняется, тем существенней меняется индекс потребительских цен. На продовольственные товары индекс потребительских цен в сентябре по отношению к прошлому месяцу составил 102,7%. На непродовольственные товары — 100,8%, а услуги несколько подешевели — 99%. На повышение индекса потребительских цен продовольственных товаров повлиял прирост цен на мясопродукты — 1,7%. Это связано с подорожанием мяса птицы — 3,6%, также существенные изменения были по куриным яйцам — они подорожали по сравнению с августом на 29,6%, но по отношению к декабрю их цена ниже почти на 11%», — заявила Наталья Григорь.

pixabay.com / Moira Nazzari

При этом цены на плодоовощную продукцию, по сравнению с декабрем, повысились на 15,2%, а в сентябре по сравнению с августом — на 9,8%, продолжила Наталья Григорь. Если смотреть сравнение с началом года, то больше всего подорожали продукты борщевого набора: лук — на 17,2%, свекла — на 28,6%, морковь — на 30,2%. Но в то же время, например, цена огурцов снизилась на 46%, а помидоров — на 15%.

«При этом нужно учитывать, что есть сезонный фактор, который влияет на ценообразование этих продуктов, а также итоги сборки урожая, которые сложились на тот или иной продукт, в том числе за пределами республики. Соответственно, это влияет на цены в следующем году. В начале ноября цены на овощи стали постепенно снижаться. Посмотрим, не думаю, что это снижение перекроет такой большой прирост в предыдущие месяцы, но этот факт мы зафиксировали. Если говорить о непродовольственных товарах, то дизельное топливо, по сравнению с декабрем, выросло в цене на 8,9%, а автомобильный бензин — на 9%. При этом бывают месяцы, когда идет прирост цен — мы это наблюдаем перед курортным сезоном и во время самого сезона, сейчас же мы видим некоторое снижение после него. Так, рост стоимости бензина Аи-95 по отношению к декабрю составил 7,1%. Что касается жизненно важных лекарственных препаратов, то здесь к декабрю прошлого года наблюдается снижение на 0,9%», — сообщила заместитель руководителя Крымстата.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Эксперт добавила, что 2021 год показал достаточно существенный прирост цен на бытовые услуги: химчистка — 5,2%, фотоателье — 8,8%, парикмахерские услуги — 11,5%, в целом же прирост в этой категории к декабрю предыдущего года составил 8,2%.

«Что касается воздушного транспорта, то здесь в курортный сезон сначала идет существенное повышение, а затем существенное снижение. Так, в сентябре, по сравнению с августом, снижение произошло на 44%, но к декабрю предыдущего года есть прирост в размере 46,7%, схожая ситуация и с ж/д транспортом — повышение на 35,2% по отношению к декабрю. По сравнению с августом цена санаторно-оздоровительных услуг в сентябре снизилась на 24%, но при этом прирост к декабрю прошлого года составил 51%. Наиболее существенный прирост был на проживание в двухзвездочных гостиницах — на 37,9% к декабрю прошлого года. При этом не так велик был прирост на трех- и пятизвездочные гостиницы — в пределах 18–21%», — заявила эксперт.

pixabay.com / Olichel

Кроме того, Григорь отметила, что особенностью текущего года был существенный рост цен на стройматериалы в республике. Однако сейчас наблюдается некоторое снижение в связи с тем, что строительные работы, которые осуществляются населением, постепенно прекращаются.

«Тем не менее в течение года у нас был существенный рост. Например, в целом на стройматериалы к декабрю прошлого года индекс составил 12% по республике. При этом доска выросла в цене на 66%, еврошифер — на 57%, кирпич — на 11%, металлочерепица — на 44%. Линолеум, ламинит, рубероид в среднем прибавили 3–5%», — сообщила собеседница издания.

По словам Натальи Григорь, на формирование текущих цен в Крыму в некоторой степени влияет сезонность товаров и услуг, возможно, даже больше, чем другие факторы. Например, на стоимости мяса также отражается цена корма для животных и добавок к ним. Если же говорить о плодовоовощной продукции, то здесь достаточно серьезно влияет количество собранного урожая, в том числе за пределами республики.

Напомним, ранее эксперт по туризму Екатерина Лукьяненко заявила о необходимости возрождения санаторного лечения в Крыму. Также она подчеркнула, что в Крыму можно создать все необходимые условия для постковидной реабилитации.