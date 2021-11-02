Публицист Кеворкян объяснил, как Украина помогает России развивать Крым

Известный публицист Константин Кеворкян в комментарии ФАН объяснил, почему представители Украины при любой удобной возможности пытаются поднять тему Крыма. Эксперт также рассказал, каким образом Киев помогает развитию полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции ООН по изменению климата назвал Крым «экологической бомбой в центре Европы». Он аргументировал это тем, что полуостров якобы стал военно-морской базой Российской Федерации.

«Крым не является центром Европы — ее географическим центром считается точка в Закарпатской области. Кроме того, упоминание Крыма на конференции ООН преследует совершенно конкретную цель: Зеленский и Украина в его лице желают, чтобы полуостров находился в центре внимания международной повестки дня, для этого принимаются серьезные усилия. Мы можем вспомнить, например, недавно проведенный в Киеве так называемый саммит «Крымской платформы» с участием представителей многих государств. То есть в рамках политики, как это называется на Украине «деоккупации Крыма», подразумевается, что к полуострову под любыми предлогами нужно привлекать внимание международного сообщества. Для этого используется правозащитная тема, военное присутствие России, безопасность в Черноморском регионе и другое», — сказал Кеворкян.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Если под это клише попадает и ныне модная экологическая тематика, продолжил эксперт, то Украина будет использовать и ее. Следовательно, надо воспринимать слова Зеленского не как обозначения неких реальных экологических проблем, а в качестве очередной попытки привлечь внимание международных партнеров к этой болевой для Киева точке.

«Надо исходить из того, что у каждой страны и конгломерата государств есть свои взаимоотношения и с Украиной, и с Россией. Де-юре, как мы знаем, статус российского Крыма не признан международным сообществом, оно в лучшем случае считает республику спорной территорией. При этом юридически существуют затруднения работы официальных представительств государств на полуострове, но есть, с другой стороны, интересы этих государств в нормальных взаимоотношениях с Россией, поэтому полуостров осваивается с помощью так называемой политики народной дипломатии. Мы знаем, что здесь часто бывают иностранные политики, депутаты, бизнесмены и весьма серьезные представительные делегации, например, из Китая», — отметил собеседник издания.

Константин Кеворкян добавил, что Киев опирается на существующее де-юре непринятие Крыма как территории Российской Федерации, строя на этом свою дипломатическую риторику. Однако реальность опровергает это, поскольку есть интересы выше, чем интересы самого серьезного украинского чиновника. Речь идет о международном бизнесе и народной дипломатии, которые действовали, действуют и будут действовать в обход украинских запретов, заявил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Публицист также рассказал, повлиял ли на крымский вопрос тот факт, что Украина постоянно пытается вставить эту тему в международную повестку.

«На крымскую повестку не повлияли и куда более серьезные деяния Киева, причем иногда преступные, например, перекрытие водных ресурсов или поставок электроэнергии. Я уже не говорю о таких сравнительно мелких уколах как продовольственная и транспортная блокада. Крым развивается по собственному сценарию, и чем больше Украина пытается ущемить крымчан, тем больше внимания реальным проблемам полуострова уделяет Москва. Соответственно, многие вещи, возможно, не решались бы с такой скоростью, с которой это сейчас происходит, например, реконструкция инфраструктурных объектов, если бы Киев не создавал реальные проблемы для жителей Крыма», — сообщил публицист.

Украина может создавать разнообразные препятствия, но благодаря своевременному парированию этих угроз полуостров интенсивно развивается и даже более быстрыми темпами, нежели бы этого хотели за перешейком, заключил Константин Кеворкян.

Напомним, ранее историк высказался о желании Киева переименовать Украину в Русь-Украину. Он считает, что это можно расценить как нервную реакцию на статью Владимира Путина.