Крымский винодел ради эксперимента захоронил бутылки на дне Черного моря

В Балаклавской бухте под Севастополем самый молодой винодел России Андрюс Юцис провел необычный эксперимент. В один из дней октября, в свой день рождения, он погрузил на выдержку несколько бутылок вина на дно Черного моря.

Место погружения неизвестно никому, кроме самого винодела. В комментарии ФАН Юцис рассказал, почему решился на подобный эксперимент и что планируется получить на выходе.

«Мне хотелось провести эксперимент, потому что на дне моря идеальная температура хранения вина. Ниже 10 метров температура уже постоянная. На этом уровне море как не прогревается, так и не промерзает — оно зимой и летом одной и той же температуры. Плюс там почти всегда темно, практически нет световых перепадов», ― рассказывает специалист.

Pr Scr instagram.com / Андрюс Юцис

По его словам, такая стабильная температура в три-пять градусов тепла идеальна для созревания напитка, потому что вину нужно спокойствие. Самое плохое в процессе хранения ― температурные перепады, которых на дне морском как раз нет.

«Естественно, после выдержки, никаких морских оттенков в нем не будет. Бутылки закрыты, дополнительно завоскованы, поэтому туда ни кислород, ни морская влага не попадают. Я жду, что это вино будет более тонкое, более изящное, более свежее чем то, которое мы получаем после хранения в погребе. Посмотрим, время покажет», ― поделился с ФАН Андрюс Юцис.

Он отметил, что в погребе температура в среднем составляет 16 градусов, а на морском дне ― около 5 градусов. Чем ниже температура, тем более длительно хранится продукт: вино не замерзает, не перемерзает, но более медленно созревает, чем в погребе.

Достать погребенные на морском дне три бутылки вина и проверить, каким стал напиток, планируют через год. Только тогда можно уже будет говорить об итогах эксперимента.

Ранее в комментарии ФАН совладелец одного из винзаводов в Крыму рассказал, как удалось с нуля открыть частную винодельню и запустить производство.