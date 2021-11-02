Крымчане показали остановку после ремонта, от которой становится «и смешно, и грустно»

Жители села Орловка в Нахимовском районе Севастополя опубликовали в Сети фотографии, на которых они показали, каким образом была заасфальтирована площадка одной из местных остановок. В комментарии к записи говорится, что теперь скамейка для ожидающих пассажиров находится почти на уровне земли, при этом люди упираются головой в крышу конструкции.

Кроме того, заасфальтирована была даже урна. Пользователи Сети предположили, что ремонт остановки проводился ГБУ «Севастопольский автодор» или какой-то подрядной организацией. На сайте учреждения указывается, что в его ведомстве находится порядка 800 остановок общественного транспорта города.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ФАН решил выяснить в ГБУ «Севастопольский автодор», кто может быть ответственен за выполненную работу таким странным образом, находятся ли остановки в селе Орловка на его балансе. К сожалению, дозвониться в пресс-службу учреждения не получилось, так как, скорее всего, сотрудники ведомства ушли на «коронавирусные выходные».

Эта запись быстро разлетелась по местным социальным сетям. Люди в комментариях возмутились от увиденного и назвали это «откровенной халтурой», на которую тратят бюджетные деньги. Нашлись и те, кто посчитал такое решение заасфальтировать площадку остановки одним из возможных верных вариантов.

«А если они это специально сделали, чтобы потом просто спилить скамейку вместе с крышей, затем сверху наварить еще часть конструкции, а потом установить крышу и скамейку уже на нормальном уровне? Ведь так остановка, по идее, будет держаться крепче, да и урна никуда не улетит, потому что она у нас уже будет встроенная. Но, конечно, больше все равно похоже на халтуру, зачем я их оправдываю?» — написал Максим Рудов.

Prt Scr vk.com / СЕВЕРНАЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЬ

«И смешно, и грустно», — кратко выразила свое мнение Наталия Степанчук.

«При Украине никогда не было денег — не знали, что делать, теперь денег слишком много, поэтому теперь забыли, как надо делать. Стыдно, товарищи, стыдно», — прокомментировал Алексей Алексеевич.

Пользователи Сети также заявили, что у них в селе делается очень многое, в том числе ремонтируются дороги, создается необходимая для комфортной жизни инфраструктура, однако с таким они сталкиваются впервые.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что возле спортклуба в Севастополе несколько десятков мужчин устроили массовую драку. Все началось с того, что четверо парней попытались избить одного мужчину, но он им дал отпор.