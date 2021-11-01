Набережная Ялты ожила и наполнилась туристами после введения нерабочей недели

Несмотря на призывы властей и медиков провести неделю нерабочих выходных дома, многие туристы рванули на отдых в Крым. Примечательно, что в целом запрос на отдых в период с 30 октября по 7 ноября увеличился среди россиян в три раза. При этом Ялта возглавила рейтинг городов, куда люди собирались попасть во время объявленных нерабочих дней.

Как рассказала ФАН владелица местной мини-гостиницы Анна, сейчас у нее занято восемь из десяти номеров, однако уже завтра и в оставшиеся два заселятся — они забронированы. Она добавила, что все ее гости являются жителями Москвы и Санкт-Петербурга.

«Люди приехали к нам в Крым не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы оздоровиться. У нас все-таки лечебный воздух, да и развлечений сейчас фактически нет, поэтому людям только и остается, что гулять по набережной и ходить в походы. Я думаю, это гораздо лучше, чем просто сидеть дома», — заявила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также Анна призналась, что не у всех гостей проверила наличие необходимых документов для заселения, однако женщина уверена, что у них с ними все в порядке, потому что они «ответственные люди» и всегда соблюдают масочный режим.

Действительно, сейчас на набережной Ялты гуляющих людей стало заметно больше, как и автомобилей в городе из других регионов. При этом многие кафе и рестораны пустуют, потому что туда сейчас можно попасть только по QR-коду, но теперь они сделали упор на работу на вынос и доставку. Эта услуга стала крайне востребована после ужесточения антиковидных мер в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе решили свернуть работу блокпостов на подъезде к городу-герою. Известно, что всего их было установлено семь.