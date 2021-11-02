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Массовую драку устроили несколько десятков мужчин возле спортклуба в Севастополе

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 12:59
Происшествия
Массовую драку устроили несколько десятков мужчин возле спортклуба в Севастополе
Pr Scr instagram.com  /  Чп / Севастополь

Крым, 2 ноября. Вечером 30 октября возле одного из спортклубов в Севастополе произошла массовая драка с участием нескольких десятков мужчин. Как сообщили очевидцы в местной группе в соцсетях, инцидент случился на проспекте Октябрьской революции у входа в фитнес-клуб «Сафари».

Сначала развивался конфликт, во время которого четверо приезжих граждан нападали на одного местного жителя. Так как тот был спортивного телосложения и дал отпор нападавшим, им на помощь подоспели еще человек десять и пытались толпой избить парня.

В субботу вечером в соседних заведениях было много людей, из одного из баров вышли человек 30 спортивных молодых людей и встали на защиту пострадавшего. Очевидцы говорят, что вышедшие на улицу парни оказались спортсменами из местного бойцовского клуба, а в баре были потому, что собрались посмотреть турнир UFC. Завязалась массовая драка, несколько человек, как говорят очевидцы, получили различные травмы.

При этом в комментарии ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Севастополю Мария Нажа сообщила, что во время патрулирования района в этот вечер правоохранители обратили внимание на скопление граждан. Однако жалоб, заявлений и обращений к сотрудникам полиции не поступило.

«В дальнейшем дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району заявлений и сообщений о совершении каких-либо противоправных действий по данному факту не поступало», ― подчеркнула Мария Нажа.

При этом, как рассказал ФАН еще один очевидец происшествия, пока пострадавший парень был один, представители нападавшей стороны на него смело бросались и выкрикивали различные оскорбления, а как на помощь пострадавшему подоспела подмога, то уже начали разбегаться.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму медики попали под статью за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19. Им грозит до двух лет заключения.

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драка севастополь
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