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Центр Ялты встал из-за застрявшего на узкой улице грузовика
Общество
Центр Ялты встал из-за застрявшего на узкой улице грузовика
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Очередной грузовик с платформой застрял на одной из центральных улиц Ялты из-за того, что не смог проехать по узкой улице. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Боткинской у поворота возле городской школы №6. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Из-за этого пробки образовались и на соседних улицах — Чехова, Таврической, Севастопольской. Сейчас водитель вместе с другими автомобилистами пытаются как-то развернуться, чтобы появилась хоть малейшая возможность проехать, так как эта улица — единственная, через которую в центр выезжают авто с соседних улиц и дворов.

Центр Ялты встал из-за застрявшего на узкой улице грузовика
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Стоит отметить, что этот случай — далеко не исключение. На этом месте из-за того, что дорога узкая, а некоторые паркуют машины прямо на повороте, часто происходят подобные ситуации.

В целом Ялта почти круглый год сталкивается с проблемой пробок из-за возросшего количества автомобилей и самой специфики местных дорог, которые в большинстве не предполагают парковок в связи с очень ограниченным пространством.

Ранее ФАН сообщал, что устроившая ДТП в Севастополе женщина отказалась от медицинского освидетельствования. В результате аварии пострадала двухлетняя девочка.

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пробки ялта
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