Вандалы изуродовали общественные туалеты в отреставрированном ялтинском парке

Жители Ялты пожаловались в соцсетях на разрисованные и убитые общественные туалеты в местном Пионерском парке. Они считают, что в этом виноваты дети и подростки, которые собираются по вечерам в этом месте, после чего устраивают пьяный дебош.

Люди просят власти обратить внимание на ситуацию, а также требуют привлечь виновных к выполнению общественных работ, поскольку в парке установлены камеры видеонаблюдения, которые должны фиксировать подобные правонарушения. Пользователи Сети предложили также нанять охранников, которые будут патрулировать парк и следить за порядком, передает ФАН.

«Этим подросткам нужно наглядно показать, почему не стоит портить чужое имущество. Со своим пусть делают что хотят. Думаю, общественные работы помогут решить этот вопрос идеально», — написал Александр Крымский.

«Мы все были подростками, поэтому должны понимать, что уговоры на них действовать не будут. Только хардкор, только общественные работы», — заявила Анастасия Свидовская.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Возникла гениальная идея, продаю бесплатно. Наймите на работу двух охранников, которые с 19:00 до 02:00 будут следить за порядком в парке. Тогда не будет ни пьяных, ни драк, ни изрисованных и неработающих туалетов, ни всего остального. Или отправляйте росгвардейцев туда чаще, если у нас в бюджете не смогут найти и выделить дополнительные 40-60 тыс. рублей в месяц на охранников. Все-таки это детский парк, хочется, чтобы он был безопасным и в надлежащем виде, а не вот это вот все», — отметил Игорь Никитин.

Пионерский парк был открыт в 2020 году после капитального ремонта. После обновления там появились мини-скейт-парк, спортивные тренажеры, а также два новых общественных туалета. Поэтому парк стал местом притяжения для молодежи, правда, вечером оно, к сожалению, чаще всего превращается в место для употребления спиртных напитков.

Ялтинцы давно жалуются на текущую ситуацию, при этом периодически некоторых подростков все же ловят на порче имущества. Известно, что в таком случае им грозит штраф в размере 5 тыс. рублей плюс покрытие стоимости восстановительных работ. Однако, похоже, это не приносит должного результата, из-за чего уборные зачастую бывают грязные и иногда не работают. В связи с этим люди настоятельно просят принять меры, которые все же могут повлиять на ситуацию.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе 15-летний подросток на мопеде погиб в жутком ДТП. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.