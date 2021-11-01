Эхо войны: где в Крыму и Севастополе чаще всего находят неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ

В Крыму и Севастополе по сей день находят неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны — причем как на суше, так и в море. В республике на них периодически натыкаются те, кто с металлоискателями ищут старинные ценные предметы. ФАН выяснил, насколько еще взрывоопасны эти находки, где их обычно встречают и как обезвреживают.

В пресс-службе управления МЧС РФ по Севастополю заявили, что пиротехники совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота с конца мая проводят обследование и очистку Гильзовой бухты в районе мыса Фиолент.

«Всего в Гильзовой бухте обезврежено 2290 взрывоопасных предметов. Сейчас, на финальном этапе, обнаружено 340 боеприпасов, которые были уничтожены. Параллельно еще одна водолазная группа выполняла подводные работы у побережья поселка Николаевка. Задачей было уничтожение морской якорной мины М-26. Масса такого крупного боеприпаса — 900 килограммов, заряд его взрывчатого вещества составляет 254 килограмма», — сказано в тексте.

На севастопольском полигоне МЧС РФ во время третьей операции одновременно уничтожили семь авиабомб. Самой крупной из них оказалась советская ФАБ-100 — ее вес составляет порядка 100 кг.

пресс-служба МЧС РФ по Севастополю /

Как заявил ФАН крымский историк Алексей Кузнецов, боевые действия в Крыму начались в сентябре 1941 года, когда захватчики вышли к Перекопскому перешейку и прорвали оборону Красной армии. Они смогли разорвать сухопутную связь между полуостровом и материком.

«Крым и Севастополь были полностью оккупированы немецко-румынскими войсками в июле 1942 года. Однако до самого момента освобождения на полуострове шла достаточно успешная партизанская война. Поэтому боеприпасы, по сути, могут находиться практически где угодно. Тем более было много схронов с разных сторон. Я думаю, что здесь боеприпасы будут находить еще очень долго, хотя работа по их поиску и разминированию ведется постоянно», — констатировал собеседник издания.

По его словам, полуостров был полностью освобожден советскими войсками во время крымской наступательной операции, которая длилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Несмотря на то, что с этого момента уже прошло почти восемь десятилетий, эхо войны до сих пор напоминает о себе.

Примечательно, что боеприпасы времен Великой Отечественной войны чаще всего обнаруживают на территории городов-героев Севастополя и Керчи, а также в Ленинском районе и Феодосии. Сами боеприпасы могут залегать на абсолютно любой глубине, поэтому их периодически обнаруживают обычные люди во время вскапывания огородов.

«Бывает и такое, что после сильного шторма море выбрасывает на берег неразорвавшиеся снаряды, которые до сих пор опасны из-за хорошо сделанных корпусов. Трогать, перемещать, пытаться разобрать или бросать в костер их нельзя ни в коем случае — сразу надо обращаться в МЧС и полицию, чтобы они оцепили территорию и приехали специалисты. Чаще всего боеприпасы уничтожают на полигонах, просто взрывая их», — заявил ФАН бывший инженер-взрывотехник Максим Еременко.

К сожалению, трагические случаи с найденными боеприпасами все равно происходят, причем не по вине людей. Одна из самых ужасных и неожиданных трагедий произошла в 2012 году вблизи Феодосии — люди выехали на природу и разожгли огонь. Под костром оказался снаряд времен ВОВ — он взорвался и забрал жизнь одного человека, еще четверо были ранены. Самый старый снаряд был обнаружен у берегов Севастополя — это мина времен Крымской войны 1853–1856 гг.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители оцепили здание правительства в Севастополе из-за угрозы взрыва. Известно, что поступило анонимное сообщение о минировании.