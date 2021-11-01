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Желающих вакцинироваться все больше: прививочные пункты в Севастополе заработали и ночью
Общество
Желающих вакцинироваться все больше: прививочные пункты в Севастополе заработали и ночью
t.me  /  Иван Рева

В Севастополе некоторые пункты вакцинации начали работать круглосуточно. Теперь сделать прививку можно в любое время суток. Как выяснил корреспондент ФАН, подобные пункты работают в городе только несколько дней, однако уже вызвали интерес у горожан. Круглосуточные пункты располагаются на площади Нахимова и площади Захарова.

В комментарии ФАН председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева рассказал, что эта идея вполне оправдывается. К примеру, в городской больнице №4 на Северной стороне города в воскресенье не работает пункт вакцинации, но люди могут пройти три минуты до площади Захарова и получить вакцину там.

«Также это очень удобно для тех, кто работает до 20:00 и позже. Выходя из катера, человек может поставить себе прививку без очереди, потратив на это меньше пяти минут. Очень удобно, на мой взгляд. В дневное время суток я наблюдал огромные очереди на площади Нахимова. Желающих поставить прививку с каждым днем все больше и больше — человек 70 точно было, на Захарова днем ситуация похожая, но так как рядом находится горбольница, то пункт вакцинации немного разгружается. Вчера ночью я видел там семь человек», — рассказывает Иван Рева.

Желающих вакцинироваться все больше: прививочные пункты в Севастополе заработали и ночью
Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По его словам, перевод прививочных пунктов на круглосуточный режим работы ― это, безусловно, важный и правильный ход со стороны губернатора, потому как не каждый человек может пойти и сделать прививку в дневное время суток банально из-за своей загруженности.

«Сейчас же каждый может поставить прививку, когда ему будет удобно. Днем были большие очереди в пункты вакцинации, а ночью ситуация благоприятнее. Не нужно стоять час в очереди. Пришел, сделал, пошел отдыхать. Приятно видеть пожилых людей, делающих прививки: они переносят вирус тяжелее всех, а теперь прививаются и уже переносят болезнь намного легче или вообще не заражаются. Эффект вакцинация уже дает. Вопрос в том, насколько этого эффекта хватит. Скоро, надеюсь, сможем сформировать коллективный иммунитет, чего я очень жду», — подчеркнул председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева.

В Севастополе на утро 1 ноября прививку от коронавируса сделало 183 375 человек. Второй этап вакцинации прошло 155 152 жителя региона. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Отметим, что в Крыму, как заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский, ситуация с COVID-19 пока напряженная, но отрасль здравоохранения с ней справляется. На сегодняшний день развернуто порядка 5000 коек, из них 90% занято. Сегодня стало известно, что в Симферополе разворачивают дополнительно семь мобильных пунктов вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что курьезный случай произошел в Симферополе: проверяющего QR-коды не пустили в кафе из-за отсутствия у него самого подтверждения вакцинации.

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крым севастополь вакцинация
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