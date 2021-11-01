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Бал тысячи хризантем
фоторепортаж ФАН

Ежегодно тысячи людей посещают самый популярный праздник в Никитском ботаническом саду (НБС) Ялты — Бал хризантем. Побывал там и корреспондент ФАН.

В этом году селекционеры НБС порадовали посетителей несметным количеством сортов этого прекрасного цветка — всего распустились или вскоре распустятся 45 тысяч цветов.

Сегодня здесь одновременно можно увидеть более 500 сортов хризантем, это самая большая коллекция не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Ароматы здесь витают невероятные! От таких запахов голова идет кругом, не иначе.
Хризантему — королеву бала и принцессу бала селекционерам помогут выбрать посетители. Прямо у выставки находится стойка, где можно проголосовать за понравившийся цветок. Там же можно дать имя тем сортам хризантем, которые еще не обрели своего названия. Голосовать, кстати, можно и на сайте НБС.

Гости сада могут полюбоваться как совсем маленькими мелкоцветными хризантемами, так и экземплярами во весь рост: например, сорт под названием «эрмитаж» является абсолютным рекордсменом — его высота достигает двух метров.

Экспозиция представлена в виде секторов: это создано для того, чтобы люди могли свободно перемещаться среди экспозиции.
Многие посетители отмечают, сорта настолько разнообразны, что не всегда понятно, что это — хризантемы: в цветках угадываются пионы, ромашки и даже одуванчики.
Крымская коллекция является самой старой в стране — хризантемы в Ялте впервые высадили в 1812 году. Именно этими цветами было засажено имение Антона Чехова в Ялте. В этом году гости впервые увидели сорт хризантем «белая дача», который получил название в честь 100-летия Дома-музея А. П. Чехова весной 2021 года.

Автор: Дарья Сергеева