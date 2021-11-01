Ежегодно тысячи людей посещают самый популярный праздник в Никитском ботаническом саду (НБС) Ялты — Бал хризантем. Побывал там и корреспондент ФАН.
В этом году селекционеры НБС порадовали посетителей несметным количеством сортов этого прекрасного цветка — всего распустились или вскоре распустятся 45 тысяч цветов.
Сегодня здесь одновременно можно увидеть более 500 сортов хризантем, это самая большая коллекция не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Ароматы здесь витают невероятные! От таких запахов голова идет кругом, не иначе.