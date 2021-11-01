Хризантему — королеву бала и принцессу бала селекционерам помогут выбрать посетители. Прямо у выставки находится стойка, где можно проголосовать за понравившийся цветок. Там же можно дать имя тем сортам хризантем, которые еще не обрели своего названия. Голосовать, кстати, можно и на сайте НБС.



Гости сада могут полюбоваться как совсем маленькими мелкоцветными хризантемами, так и экземплярами во весь рост: например, сорт под названием «эрмитаж» является абсолютным рекордсменом — его высота достигает двух метров.



Экспозиция представлена в виде секторов: это создано для того, чтобы люди могли свободно перемещаться среди экспозиции.

