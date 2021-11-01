Крымские спасатели пришли на помощь мужчине, повредившему ногу на Долгоруковской яйле

Симферополь, 1 ноября. Специалисты МЧС оказали помощь туристу, повредившему ногу в горах. Его транспортировали на носилках к машине скорой помощи, после чего госпитализировали.

Инцидент произошел в Симферопольском районе. Мужчина отправился на Долгоруковскую яйлу и повредил ногу. Когда он понял, что не может самостоятельно передвигаться, позвонил в экстренные службы.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на помощь туристу. Специалисты оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его врачам «скорой». В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Пожарные ранее спасли двух человек из загоревшейся пятиэтажки в Кузбассе, сообщал портал A42.RU. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.