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Крымские спасатели пришли на помощь мужчине, повредившему ногу на Долгоруковской яйле
Общество
Крымские спасатели пришли на помощь мужчине, повредившему ногу на Долгоруковской яйле
pixabay.com

Симферополь, 1 ноября. Специалисты МЧС оказали помощь туристу, повредившему ногу в горах. Его транспортировали на носилках к машине скорой помощи, после чего госпитализировали.

Инцидент произошел в Симферопольском районе. Мужчина отправился на Долгоруковскую яйлу и повредил ногу. Когда он понял, что не может самостоятельно передвигаться, позвонил в экстренные службы.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на помощь туристу. Специалисты оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его врачам «скорой». В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Пожарные ранее спасли двух человек из загоревшейся пятиэтажки в Кузбассе, сообщал портал A42.RU. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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