Прибывших на вокзал Севастополя туристов без QR-кода отправляют покупать обратные билеты

Севастополь, 30 октября. Российских туристов, которые прибывают на железнодорожный вокзал Севастополя без QR-кодов, отправляют покупать обратные билеты.

Так, с трех электричек уже не допустили в город двух человек. Об этом сообщил замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый.

«С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили», — цитирует его слова «Интерфакс».

Кроме того, почти каждый 12-й автомобиль разворачивается после проверки на блокпостах из-за отсутствия у водителей и пассажиров QR-кодов. Беспалый напомнил, что введенные ограничительные меры распространяются как на путешественников, так и на местных жителей.

Блокпосты на въезде в Севастополь начали работу в субботу утром. Отмечается, что недопонимания и небольшие неполадки возникали в первые часы.