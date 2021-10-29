Крым, 29 октября. Глава Ялты Янина Павленко опубликовала на своей странице в социальной сети видео, во время которого она пыталась поговорить с неизвестным мужчиной, пришедшим с плакатом к зданию городской администрации. Однако чего именно хотел добиться мужчина — непонятно, потому что он так и не озвучил проблему, из-за которой решил устроить протест.

В свою очередь Павленко на протяжении всего разговора пыталась выяснить, что произошло и почему мужчина решил выйти на подобную акцию, а также предлагала пройти в здание и разобраться с возникшей проблемой. В итоге мужчина остался стоять с плакатом, а мэр города пошла дальше работать, передает ФАН.

«Всегда открыта к общению, взаимодействию и конструктивной критике, но для того, чтобы решить проблему, ее нужно как минимум озвучить. Ушла работать дальше. Кто узнал мужчину и знает его проблему, пишите, можно в комментарии, можно в личку — постараемся ему помочь», — прокомментировала ситуацию Янина Павленко.

Пользователи Сети выразили недоумение в связи с таким непонятным протестом и поведением мужчины. Некоторые предположили, что он просто побоялся озвучить проблему, другие же считают, что неизвестный может быть провокатором или просто хочет привлечь к себе внимание. При этом всем интересно, что все же сподвигло мужчину на такой поступок. Пока узнать, кто он, не удалось.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что бюджет Крыма на 2022 год оказался максимально социально ориентированным.