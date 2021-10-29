Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:48
20:48
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас нет необходимости закрывать границы России
20:48
Общество
Глава Севастополя Развожаев заявил, что блокпосты должны ограничить завоз вируса в город
20:47
Шоу-бизнес
Лена Миро поделилась своей версией развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова
20:45
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
20:44
Политика
Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
Все новости

Неизвестный мужчина устроил странный протест у здания администрации в Ялте

  /   Обновлено: 29 октября 2021 19:52
Общество
Неизвестный мужчина устроил странный протест у здания администрации в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Крым, 29 октября. Глава Ялты Янина Павленко опубликовала на своей странице в социальной сети видео, во время которого она пыталась поговорить с неизвестным мужчиной, пришедшим с плакатом к зданию городской администрации. Однако чего именно хотел добиться мужчина — непонятно, потому что он так и не озвучил проблему, из-за которой решил устроить протест.

В свою очередь Павленко на протяжении всего разговора пыталась выяснить, что произошло и почему мужчина решил выйти на подобную акцию, а также предлагала пройти в здание и разобраться с возникшей проблемой. В итоге мужчина остался стоять с плакатом, а мэр города пошла дальше работать, передает ФАН.

«Всегда открыта к общению, взаимодействию и конструктивной критике, но для того, чтобы решить проблему, ее нужно как минимум озвучить. Ушла работать дальше. Кто узнал мужчину и знает его проблему, пишите, можно в комментарии, можно в личку — постараемся ему помочь», — прокомментировала ситуацию Янина Павленко.

Пользователи Сети выразили недоумение в связи с таким непонятным протестом и поведением мужчины. Некоторые предположили, что он просто побоялся озвучить проблему, другие же считают, что неизвестный может быть провокатором или просто хочет привлечь к себе внимание. При этом всем интересно, что все же сподвигло мужчину на такой поступок. Пока узнать, кто он, не удалось.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что бюджет Крыма на 2022 год оказался максимально социально ориентированным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Неизвестный мужчина устроил странный протест у здания администрации в Ялте
крым павленко ялта
Комментировать