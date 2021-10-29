Симферополец прокатился «верхом» на троллейбусе, зацепившись за лестницу

В Симферополе мужчина прокатился, зацепившись за лестницу городского троллейбуса, следующего по маршруту №15. Инцидент был зафиксирован между остановками «улица Крымских Партизан» и «улица Дмитрия Ульянова».

В комментариях к видео, опубликованному с авторегистратора, многие пользователи отмечают, что восприняли выходку с юмором и пошутили о том, что мужчина решил проехать «зайцем», потому как у него либо нет маски, либо QR-кода.

Некоторые вспоминают, что и сами так ездили в детстве. Чем объясняется довольно экзотический способ передвижения, остается загадкой.

Подобное «направление» в целом распространено и среди молодежи, хотя весьма опасно для жизни. В комментарии ФАН один из любителей прокатиться необычным способом, 18-летний ялтинец Иван рассказал, что они подобным образом развлекаются с друзьями и выкладывают видео в соцсети ради хайпа. О том, знают ли родители о подобном увлечении, молодой человек заявил, что нет.

Ранее ФАН рассказывал, что зацепер проехал по Крымскому мосту в вагоне грузового поезда. Однако его вскоре вычислили и задержали правоохранители.