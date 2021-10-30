Ученый Калинин объяснил, как Крыму можно избавиться от проблем с нехваткой воды

Крымский ученый Борис Калинин в комментарии ФАН рассказал, стоит ли жителям и гостям полуострова переживать из-за уменьшения запасов воды в водохранилищах. Кроме того, эксперт объяснил, что может помочь республике избавиться от проблем вододефицита.

В крымском гидрометцентре сообщили, что объем воды в местных водохранилищах снизился за месяц почти на семь миллионов кубометров, причина — октябрь оказался слишком засушливым. Из-за этого также частично пересохли некоторые реки в районе Феодосии, Судака и Алушты.

«В бассейнах большинства рек выпало лишь от 3 до 12,3 миллиметра осадков, только в верховье реки Бельбек выпало 24 миллиметра», — сказано в сообщении крымских синоптиков.

Кроме того, по данным метеостанции Ай-Петри, количество осадков составило 43% от нормы, а в районе метеостанции на Ангарском перевале выпало лишь 26% от нормы. На данный момент общий объем запасов воды в крымских водохранилищах составляет порядка 112 миллионов кубометров.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По словам Бориса Калинина, переживать по поводу уменьшения воды в водохранилищах Крыма сильно не стоит, потому что полуостров обеспечен этим ресурсом минимум на полгода вперед, а некоторые районы — на год, даже если не будет никаких осадков, что крайне маловероятно.

«Да, октябрь оказался не богат на осадки, а те, что были, распределялись неравномерно, из-за чего в разные водохранилища поступали разные притоки. Например, по последним новостям мы знаем, что Изобильненское водохранилище, которое питает Алушту, сегодня заполнено меньше чем на половину — там порядка пяти миллионов кубометров воды, при этом ежесуточный приток в него сейчас тоже маленький — не более пяти тысяч кубометров, если не ошибаюсь. При этом уже пошли слухи, что якобы в Алуште собираются вводить графики подачи воды, хотя там ежесуточно отбирается до 20 тысяч кубометров, соответственно, запасов хватит минимум на полгода, даже без осадков. Не знаю, кто стоит за этими слухами, однако ничего хорошего они в себе точно не несут, потому что до разъяснения всей ситуации люди стали возмущаться, что их якобы ждут графики подачи, хотя в реальности об этом еще даже рано говорить», — отметил собеседник издания.

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Вместе с тем ученый добавил, что ноябрь в Крыму тоже обычно засушливый месяц, однако за зиму местные источники и водохранилища должны будут сполна заполниться водой, конечно, если не будет аномальной засухи, которая наблюдалась в прошлые два года.

«Так что запасы пока есть, а дальше уже начнем отталкиваться от ситуации, которая сложится зимой. В любом случае без воды никто не останется. Чтобы о таких вещах не переживать, надо нам максимально устранять утечки в водосетях, поскольку в некоторых районах Крыма водопотеря составляет до 80%. Ремонт сетей уже идет, но это долгая история, которая будет решаться постепенно», — сказал Борис Калинин.

По словам эксперта, жителей и гостей Крыма необходимо изначально научить правильному водопользованию, чтобы в будущем в регионе больше не возникали подобные проблемы с водой, как это было на протяжении последних двух лет из-за сильной засухи и малого количества осадков. Иначе рано или поздно ситуация с графиками подачи воды может повториться. То есть необходимо проделать работу над ошибками, констатировал он.

Напомним, ранее крымские ученые рассказали об опасных химических соединениях в Черном море. Дело в том, что антропогенные факторы — это угроза для моря.