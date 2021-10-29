ФАН узнал, как будут работать блокпосты на выезде в Севастополь

В ночь на 30 октября на въезде в Севастополь заработают семь пунктов контроля, через которые будут пропускать граждан в город.

Заместитель директора департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский рассказал, как будет организована работа на этих постах и кто на них будет дежурить.

«На каждый из блокпостов составлен график дежурства, состоящий из представителей органов исполнительной власти, казаков, народных дружинников. Они которые будут проводить проверку соответствующих документов на пункте пропуска. Также проезжающим измерят температуру, в случае повышенной температуры, человек будет направлять в медучреждения», ― объяснил Краснокутский.

Также он пояснил, как будет происходить расстановка сотрудников контроля: к примеру, на мысе Сарыч будут дежурить по восемь-десять сотрудников или дружинников в каждом направлении (проверять документы будут у всех, неважно, в город или обратно едет человек). Это сделано для того, чтобы избежать пробок.

pixabay.com / Diego Fabian Parra Pabon

«Никто не препятствует передвижению, но нужно внимательно отнестись к целесообразности передвижения в это время. Город не закрывают, контроль вводится для минимизации контактов в этой сложной эпидобстановке», ― подчеркнул замдиректора департамента общественной безопасности Севастополя.

Конечно, будет много частных случаев, когда QR- код еще не оказался на Госуслугах или человек сделал прививку только первым компонентом, то для таких ситуаций предусмотрены пункты обогрева, внутри которых в частном порядке в разговоре будет приниматься решение о пропуске человека.

Правительство Архангельской области /

«Мы выставляем на дорогах на выезде в город посты санитарного контроля. Мы это делаем для того, чтобы осуществлять контроль и дисциплинировать жителей города. При возникающих спорных вопросах на постах будут работать профессионалы, которые помогут эти вопросы решать. Всеми постами у нас будет руководить оперативный штаб. Я считаю, что решение, принятое губернатором, очень своевременное и крайне необходимо. Мы видим, что в некоторых субъекта даже ввели комендантский час. Так что если у вас есть необходимые документы ― проезжайте пожалуйста», ― сказал Колбин.

Также ситуацию с установкой пунктов контроля прокомментировал сенатор Совета Федерации РФ от Севастополя. По его словам, изначально нужно понимать, что на въезде в город устанавливаются не блокпосты, как их все называют, так как это специфическое слово в силовых структурах.

Он призвал тех, кто яро выступает против прививок, позаботиться о близких и окружающих, и в эти дни не покидать свои дома, так как сфера здравоохранения сегодня работает в запредельном режиме.

Федеральное агентство новостей / Ольга Шевченко

Как рассказал ФАН крымчанин Александр Т., у него сложилась неопределенная ситуация: он живет с родными в Симферополе, но ведет ремонт в своем доме в Севастополе. Сам он признается, прививаться он не планирует, а коронавирусом переболел более шести месяцев назад, соответственно, у него нет ни одного документа, с которым он мог бы попасть в Севастополь.

«Я пока не знаю, как быть в этой ситуации. В Севастополе идет ремонт и нужно кормить собаку, в Симферополе надо ухаживать за пожилой мамой. Мне постоянно нужно курсировать между двумя городами, но подтверждающих документов у меня нет. Сейчас позвонил в ситуационный центр и обрисовал проблему. Там пообещали передать вопрос специалисту и перезвонить с ответом», ― рассказал он нам.

Уже к вечеру 29 октября все пункты будут готовы ― на них появятся ограждения, дорожные знаки и места стоп-контроля. МЧС сейчас помогают с установкой палаток, где для граждан будет горячая еда и чай. Пункты контроля в Севастополе начнут работать ровно в 00:00 30 октября.

Как будут проверяться QR-коды: их будут контролировать с помощью мобильных устройств, а на каждый пункт поступит еще до четырех дополнительных планшетов, чтобы оперативно проверять данные.

Самое главное, что стоит знать о пропускных пунктах на ближайшую неделю: на выезде в город будет семь пунктов контроля, для пропуска необходимо иметь один из двух документов ― справка о вакцинации (или QR-коды) либо документ, подтверждающий, что человек переболел в течение последних шести месяцев. Обратиться в ситуационный центр можно по телефонам: 1563 и +7(8692) 41-76-00.

Где разместят пункты контроля:

на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка);

на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»);

на повороте с моста на село Вишневое;

в селе Фронтовом;

на выезде из села Орлиного;

по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»);

в селе Андреевка.

Prt Scr vk.com / ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ

Более подробно о всех мерах можно узнать из Указа № 85-УГ и Указа №84-УГ.

Ранее ФАН сообщал, что в Симферополе произошел курьезный случай: проверяющего QR-коды не пустили в кафе из-за отсутствия у него самого подтверждения вакцинации.