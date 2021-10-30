Крымчанин выставил на продажу редкий автомобиль, которым пользовались спецслужбы СССР

Владелец небольшого парка ретро-автомобилей крымчанин Евгений Саввопуло рассказал в комментарии ФАН, кто в основном покупает его машины, какие необычные экспонаты он продает и где ими можно полюбоваться.

На одном из интернет-сайтов было размещено объявление о продаже необычного автомобиля — ГАЗ-2434 1990-го года выпуска — за три миллиона рублей. Это сразу привлекло внимание пользователей, поскольку машина выпускалась только по спецзаказу правоохранительных органов Советского Союза.

Как удалось выяснить, в закрытых документах такие автомобили имели официальное название «быстроходный автомобиль» или «машина сопровождения», а неофициальное — «бешеная» или «догонялка». Раньше такие авто служили спецслужбам СССР: в багажнике у них находились устройства шифрации и дешифрации, поскольку они часто использовались для секретных заданий, был установлен гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач, сдвоенная система выхлопа от мотора V8.

Эти модели также оснащены усиленным кузовом и лонжеронами, а максимальная заявленная скорость, которую они могли развить, — 182 км/ч. На данный момент, как сообщил Саввопуло, автомобиль не на ходу, потому что у него нет навесного оборудования.

«У меня до этого была белая «догонялка», я ее продал в 2017 году в Днепропетровск на Украине, то есть она находится в частной коллекции. Цена такого отреставрированного автомобиля в Москве составляет примерно 9 миллионов рублей. Я 11 лет в этом бизнесе, у меня много различных автомобилей. Всего у меня в продаже более 20 машин, которыми можно было бы удивить музеи России, также есть различные запчасти. Например, имеется правительственный ЗИЛ времен Леонида Брежнева, кареты скорой помощи, редкие старые автобусы, то есть все, что захотите, были бы только деньги. У меня автомобили, которые были сделаны именно в ограниченном, штучном количестве. Например, «догонялок» выпустили за всю историю Советского Союза 245 штук, но «живых» из них осталось, наверное, машин 15–20, если считать вместе с Украиной. Все они находятся либо в частных коллекциях, либо в музеях», — рассказал собеседник издания.

Евгений Саввопуло сообщил, что за все 11 лет его работы покупателями у него в основном были жители Москвы, а также различные «серьезные люди». По его словам, проданные им ретро-автомобили можно увидеть в разных музеях Санкт-Петербурга и Москвы, причем в отреставрированном виде. Он также отметил, что все его автомобили были найдены исключительно в Крыму, поэтому у них такое хорошее состояние.

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