Эксперт по туризму Лукьяненко заявила о необходимости возрождения санаторного лечения в Крыму

Доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала ФАН, что необходимо сделать туристическому бизнесу Крыма, чтобы люди ехали на полуостров для постковидной реабилитации. Эксперт объяснила, в каком направлении необходимо развивать санаторно-курортную отрасль в республике.

Ранее генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона выступил на местном телеканале, где заявил о необходимости решать проблемы с санаторными комплексами, назвав это приоритетным направлением. Он отметил, что в регионе быстрыми темпами появляются гостиницы, но при этом санаторная сфера отстает.

Ворона сообщил, что видит огромный потенциал для реализации специальных программ в Крыму и Севастополе по реабилитации граждан, которые перенесли коронавирус, в том числе иностранных. Он напомнил, что на полуостров ездили лечить легочные заболевания еще с императорских времен, поскольку в Крыму лечебный воздух.

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По словам Екатерины Лукьяненко, санаторно-курортная отрасль — это тренд в международном и внутреннем туризме, поскольку это лечение и оздоровление. Крыму, чтобы выйти на уровень медицинского туризма и конкурировать в этом вопросе с другими регионами, необходимо проделать много работы, в том числе подтянуть саму медицину.

«Когда мы говорим об оздоровительном сегменте, то, конечно, он всегда будет востребован. Поэтому, конечно, нам нужны оздоровительные комплексы нового уровня, если мы хотим зарабатывать не только на теплом море, а на всем комплексе туристских ресурсов. Безусловно, тут речь идет о курортных отелях нового образца, в которых будет предложен ряд современных терапий. Кроме того, пока на внутреннем рынке туризма серьезным фактором конкурентоспособности должно стать наше санаторно-курортное лечение. Но здесь есть один лимитирующий фактор — это материально-техническое состояние большинства санаториев, которые за прошлый наш политический период были превращены просто в обычные гостиницы. То есть потеряны драгоценные кадры, лечебный сегмент, и нам надо их вернуть именно в комплекс санаторно-курортного лечения», — сказала собеседница ФАН.

Она добавила, что россияне, например, знают Кавказские минеральные воды. А о том, что Крым — это не только море, но и лечебные грязи, минеральная вода, люди только начинают узнавать и знакомиться со всем этим. Поэтому Крыму нужно возвращать былую славу полуострова здоровья.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Что касается постковидной реабилитации, то Лукьяненко заявила, что просто гулять современный турист уже не хочет, поэтому сегодня ему уже нужно размещение в отеле с современным комплексом услуг.

«Если просто гулять, то только по чистым, красивым и комфортным улицам. Поэтому тут нужно говорить откровенно, что Крыму нужно очень постараться, чтобы создать целый комплекс предложений по постковидному восстановлению. То есть специальных оздоровительных туров можно придумать сколько угодно, но нужны объекты нового поколения. На данный момент у нас в основном строят только высотки и продают апартаменты, то есть коммерческую недвижимость. При этом очень мало появилось именно новых гостиничных комплексов», — отметила доцент.

По ее словам, у туристов есть спрос на отдых в Крыму, что хорошо видно во время курортного сезона, однако полуостров сегодня еще мало чего может предложить, кроме моря, солнца, гор и целебного воздуха. Поэтому полуострову необходимо делать акценты на основные современные тренды, чтобы стать круглогодичным курортом.

Ранее ФАН сообщал, что Республика Крым может стать первой бесковидной территорией России. Для этого предлагается ввести экспресс-тестирование на COVID-19.