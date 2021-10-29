Фитнес-клубы Крыма вынуждены снижать цены, чтобы не уйти в пике и не растерять клиентов



Вводимые из-за коронавируса ограничения отразились абсолютно на всех сферах жизни людей, и фитнес-индустрия не стала исключением. С момента введения обязательных QR-кодов в спортзалах посетителей стало меньше на 30–50%. В связи с этим представители фитнес-индустрии вынуждены начать снижать цены на абонементы и внедрять различные акции, чтобы хоть как-то привлечь клиентов.

«Фитнес-индустрия уже имела такой опыт [в прошлом году], это 50% снижение посещаемости клубов и 90% падение выручки. Понятно, что клубы вынуждены поощрять людей, которые имеют QR-коды, и вводить определенные акции. Да, отрасль на грани выживания, чего уж тут греха таить. Не успели после марта прошлого года оправиться. Только начали выходить на показатели 2019 года, и здесь опять нас подкосили», — заметила глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Республике Крым Марина Карягина.

По ее словам, благодаря занятиям спортом, люди, заболевшие коронавирусом, перенесли его легче. Проведенное ранее исследование показало, что среди профессиональных спортсменов — 85% либо не болели вообще, либо перенесли болезнь в легкой форме. Из тех, кто занимался фитнесом не менее двух раз в неделю, переболевших — 45% (и из них 85% перенесли коронавирус в легкой форме).

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При этом специалисты и тренеры вынуждены признавать, что из-за локдаунов, ограничений и, соответственно, временных прекращений тренировок, уровень подготовки спортсменов падает.

«Онлайн-тренировки для меня как для тренера сборной — полный бред, потому что в единоборствах непосредственно необходимо взаимоотношение между тренером и спортсменом. Онлайн можно заниматься физкультурой, но никак не профессиональным спортом. В связи с этим, конечно, результаты по сравнению с 2019 годом существенно упали. Сегодня мы наверстали упущенное, но если вдруг случится еще один локдаун, то мы уйдем в пике», — сказал председатель РОО «Федерация каратэ Республики Крым» Денис Ким на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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В комментарии ФАН администратор одного из фитнес-клубов в Симферополе рассказала, что они для своих клиентов сейчас разрабатывают систему онлайн-тренировок, чтобы посетители могли заниматься дома.

«Даже если это не покроет всех тех нагрузок, которые получают наши клиенты в зале, они, по крайней мере, все равно будут держать себя в форме и не лентяйничать. Но тем, кто прямо не собирается пока заниматься и у них нет QR-кодов, возможно, сделаем заморозку абонементов», — подчеркнула Екатерина.

Как рассказали опрошенные ФАН крымчане, не имеющие пока прививки или сделавшие вакцинацию только первым компонентом, они планируют либо заниматься на свежем воздухе, пока позволяет погода, либо проходить онлайн-курсы по фитнесу, которых в Сети большое множество.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября на въезде в Севастополь заработают семь пунктов контроля, через которые будут пропускать граждан в город. ФАН выяснил, как будет организована работа на этих постах и кто на них будет дежурить.