Эксперт по туризму Лукьяненко рассказала о развитии горнолыжных курортов в Крыму

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала корреспонденту ФАН, с какими возможными трудностями можно столкнуться при создании в Крыму горно-рекреационного кластера. Она также объяснила, почему республика сегодня крайне нуждается в подобных объектах.

Ранее генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона сообщил, что власти ожидают подписания документов для начала первых этапов инвестиций в этот проект. Общая сумма вложенных средств составит порядка 12 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест.

На данный момент известно, что на горно-рекреационном кластере основной точкой притяжения будет первая российская канатная дорога, построенная по швейцарской технологии. Протяженность дороги составит порядка 3,6 километров, а высота подъема будет около 1,5 километров. Согласно предварительной информации, нижняя станция будет находиться в районе Васильевки — микрорайон Ялты, а верхняя — на плато Ай-Петри.

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По проекту планируется строительство обзорно-смотровой площадки на верхней станции канатной дороги, возведение прогулочных маршрутов, а на нижней будут находиться парковка, СПА-комплекс, водоемы, биосферный парк и многое другое.

По словам Екатерины Лукьяненко, действующая сегодня в Крыму канатная дорога Мисхор — Ай-Петри уже не выдерживает большого туристского потока, из-за чего летом там постоянно очереди, причем в обе стороны. Все дело в том, что сейчас она единственная в Крыму и функционирует уже на протяжении почти 35 лет.

«Такая канатная дорога нужна, и разговоры об этом уже ведутся давно. Конечно, будут сложности с территориями, природоохранными объектами, но регулируемый туризм в Крыму крайне необходим», — подчеркнула собеседница издания.

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Кроме того, ранее Ворона заявил, что на полуострове рассматриваются две площадки под будущий первый горнолыжный курорт. Речь идет о склонах гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Однако после проведенной экспертизы стало понятно, что на Ай-Петри нет достаточного количества источников воды для производства искусственного снега — это осложняет создание там горнолыжного курорта. Реализацию проекта планируют начать в следующем году. Более подробная информация по поводу горнолыжного курорта будет предоставлена позже.

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Собеседница издания рассказала, как сейчас обстоят дела с горнолыжным отдыхом в Крыму. Лукьяненко отметила, что исторически он на полуострове присутствует. На плато Ай-Петри находятся небольшие подъемники, которые сегодня уже никуда не годятся, поэтому некоторые крымчане уезжают кататься в другие места.

«Это если говорить, что мы хотим кататься, а не приехать на два часа, простоять в очереди, немного покататься и потом еще какое-то время пытаться добраться обратно, тем более в зимнее время, когда с этим могут возникнуть свои трудности в Крыму. То есть для горнолыжного отдыха нужна целая инфраструктура, которой у нас сегодня нет. Да, мы можем эпизодически покататься, когда выпадет снег, но это не горнолыжный курорт, как кто-то может себе это представлять. То, что нам нужен современный горно-рекреационный кластер, — это однозначно, тем более разговоры об этом ведутся тоже очень давно», — сообщила эксперт.

Однако с этим могут возникнуть определенные проблемы, поскольку до конца еще непонятно, будет ли он задевать крымскую структуру объектов особо охраняемых территорий, хватит ли воды для снежных пушек. Скорее всего, над этим вопросом уже хорошо подумали те, кто собирается заходить на полуостров с инвестициями, констатировала Екатерина Лукьяненко.

Напомним, ранее в Крыму прокомментировали слухи о введении графиков подачи воды. Отметим, что регион пережил самое тяжелое время года в части водообеспечения — это август, сентябрь, октябрь.